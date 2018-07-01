 حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت'' ﻿
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حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت''

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 17:33 حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية آوت | حوادث و حقوق
حجز أزيد من 300 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بالدارالبيضاء و مكتب السلامة الصحية ''آوت''
قامت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الفداء درب سلطان يومه الخميس، بحجز كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للإستهلاك كانت موجهة للبيع.

شـــوف تيفي:

 

قامت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الفداء درب سلطان يومه الخميس، بحجز كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للإستهلاك كانت موجهة للبيع.

و أكدت مصادرنا، أن الشاحنة التي ضبط داخلها اللحم الفــاسد و المقدر بـ300 كيلوغرام، لاتتوفر فيها الشروط الصحية ولا تتوفر على جهاز التبريد والنظافة.

و قد تــم اقتياد سائق الشاحنة إلى الدائرة الأمنية الفداء مرس سلطان لفتح تحقيق في الموضوع.

و يطرح هذا الحادث أكثر من علامة استفهام أبرزها غياب المراقبة و اللجن التي من المفروض على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توفيرها لمراقبة ما يستهلكه المغاربة؟؟

 

 

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