 متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني ﻿
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متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 16:42 متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني | حوادث و حقوق
متابعة مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة إثر ضلوعها في حادث وفاة شاب ثلاثيني
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت مازالت تواصل تحقيقاتها وأبحاثها في حادثة سير، وقعت يوم الأحد الماضي بأحد شوارع مدينة الفضة تيزنيت، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 31

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت مازالت تواصل تحقيقاتها وأبحاثها في حادثة سير، وقعت يوم الأحد الماضي بأحد شوارع مدينة الفضة تيزنيت، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 31 سنة، بعدما صدمته سيارة كانت تقودها مستشارة بمجلس جهة سوس ماسة.

وحسب مصادر ل''شوف تيفي''، فوكيل الملك بابتدائية تيزنيت استمع يوم أمس لمستشارة مجلس جهة سوس ماسة بخصوص حيثيات وملابسات الحادث، قبل أن يتقرر إطلاق سراحها ومتابعتها في حالة سراح في انتظار تعيين أولى جلسات محاكمتها.

وكان الهالك قد أصيب بجروح جد خطيرة، أدخل على إثرها لمستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت، حيث ظل يرقد هناك منذ يوم الأحد الماضي في حالة جد حرجة، غير أن الجروح التي أصيب بها عجلت بوفاته يوم أمس الأربعاء.

وذكرت ذات المصادر ل''شوف تيفي''، أن الهالك كان يقود دراجته النارية بأحد الشوارع المعروفة بتيزنيت، قبل أن تفاجئه سيارة تقودها مستشارة بمجلس جهة سوس وتدهسه في منظر وصف بالمروع ما أسفر عن إصابته بجروح جد بليغة نقل على إثرها لقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت مستشارة مجلس جهة سوس ماسة وفاة شاب حادثة سير

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