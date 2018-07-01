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خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه ''بــوسعيد''

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 16:38 خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه بــوسعيد | اقتصاد
خــاص..هذا هو الوزير الذي سيُعوض الوزير المغضوب عليه ''بــوسعيد''
كشفت مصادر مطلعة مقربة من البيجيدي،يومه الخميس،أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كـلف الوزير عبد القادر اعـمــارة لتعويض الوزير المغضوب عليه محمد بوسعيد بالنيابة .

شـــوف تيفي:

 

كشفت مصادر مطلعة مقربة من البيجيدي،يومه الخميس،أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كـلف الوزير عبد القادر اعـمــارة لتعويض الوزير المغضوب عليه محمد بوسعيد بالنيابة .

وأضافت ذات المصادر،أن عمارة سيتكلف بالنيابة بمهام وزير الاقتصاد و المالية إلى حين تعيين وزير بديل كما سيتم إصدار مرسوم بهذا الشأن لاحقا.

من جانبه رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، إعطاء أي توضيحات بخصوص أسباب اعفاء الوزير محمد بوسعيد من مهمته الوزارية في منصب الاقتصاد والمالية كما رفض الكشف عن اسم الوزير المنتظر أن يعوضه.

 

 

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