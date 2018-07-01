خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول ''العيد الكبير'' ﻿

لم يكن اتهام جمعيات حماية حقوق المستهلك وغيرها، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ''أونسا''، بالإخلال بأداء واجبه الرقابي المرتبط بضمان سلامة لحوم أضاحي العيد من مخاطر التعفّن الذي

شــوف تيفي:

لم يكن اتهام جمعيات حماية حقوق المستهلك وغيرها، للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ''أونسا''، بالإخلال بأداء واجبه الرقابي المرتبط بضمان سلامة لحوم أضاحي العيد من مخاطر التعفّن الذي أصاب لحومها خلال العام الماضي وتسبب في تسميم أبدان المغاربة في أيام عيد الأضحى الفائت، (لم يكن) اتهاما مجانبا للصواب، الغرض منه فقط ممارسة الإتهام المجاني في حق هذه المؤسسة المسؤولة عن حفظ سلامة الغذاء اليومي للمستهلكين، بل يعود أساسا لوقوف هذه الجمعيات الحقوقية مجتمعة ومعها عدد من الأطباء البيطريين المستقلين عن ''أونسا'' آنذاك، على حقائق موثقة بدلائل وملموسة بشكايات تقدر بالمئات، تورط الإدارة العامة لهذه المؤسسة العمومية في التقصير في أداء المهام المنوطة بها، باعتبار أن معالم الفساد التي ارتسمت على شرايين لحوم الأضاحي سببها الأعلاف المسمومة ولا علاقة لها بالمبررات الواهية التي ساقها مكتب ''أونسا'' لإخفاء حقيقة تقصيره وعجزه في ممارسة أدواره الرقابية لأكباش العيد، والمتعلقة بضعف عملية النحر والتجميد وغير ذلك من الأسباب التي أثارت سخرية عشرات الآلاف من الفايسبوكيين داخل مواقع التواصل الإجتماعي.

مصادر ''شوف تيفي'' داخل ''أونسا'' نفسها، جسدت لنا مقولة ''وشهد شاهد من أهلها'' وهي تتحدث عن واقع الحال الذي تعيشه هذه المؤسسة العمومية، والذي لا يعكس في نظر مصادرنا، مضامين التصريحات المطمئنة التي تصدرها الإدارة العامة ل ''أونسا'' للرأي العام من حين لآخر، حيث اعترفت في تصريحها ل ''شوف تيفي'' بوجود عجز واضح لدى إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مواكبة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال هذه الفترة لتجنب تكرار حالات تسمم لحوم أضاحي العيد الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع، وهو العجز الذي يبرره المدير العام لمؤسسة ''أونسا'' بوجود نقص في الموارد البشرية القادرة على ممارسة دورها الرقابي للمنتجات الغذائية التي تروج بالأسواق الوطنية، وضمنها أضاحي العيد، تؤكد مصادرنا المطلعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضاربت فيه ردود أفعال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إزاء ما يجري في انتهاكات في حق المستهلك المغربي المغلوب على أمره، إذ في الوقت الذي سبق لها أن بررت أسباب تعفّن أضاحي العيد خلال العام الماضي، بعدم سلك المواطنين للطريقة الصحيحة المعتمدة في نحر الأضحية وعدم احترامهم لكيفية إجراء عمليات التبريد والتجميد الخاصة بلحوم الأكباش، عادت في زمن قياسي تحت ضغط الدلائل الدامغة التي تضحد مبرراتها الواهية، إلى الإعتراف بحقيقة ما ذهبت إليه جمعيات حماية حقوق المستهلك في هذا الباب، أي تأكيد واقع التسمم الذي تعرضت له أضاحي العيد بفعل تناولها لأعلاف خطيرة ومضرة بصحة المستهلك، يبدو أن مؤسسة ''أونسا'' كانت في ''دار غفلون'' عندما تم تداولها بشكل علني بالأسواق وسط الكسابين ومربي الماشية في غياب ''الحسيب والرقيب''، وهو التضارب في ردود الأفعال الذي يعكس ارتباك الإدارة العامة لهذه المؤسسة العامة وعجزها عن حماية الصحة الغذائية للمغاربة، تبرز مصادر حقوقية ل ''شوف تيفي''.

هذه الأخيرة أثارت في تصريحها لـ ''شوف تيفي'' إشكالية تراجع ثقة المغاربة في مؤسسة ''أونسا''، مستحضرة في ذلك ارتباك إدارتها العامة في إصدار البيانات الصحفية المرتبطة بصحة المواطنين، حيث تساءلت كيف يمكن للمغاربة أن يثقوا في مؤسسة حملتهم في بلاغ أول، كامل المسؤولية عن فساد أضاحي العيد وتعفنها، قبل أن تعود في بلاغ ثان، لتعترف بأن سبب تعفّن أضاحي العيد راجع إلى تناولها لفضلات الدجاج بعدما ظل ينفي ذلك جملة وتفصيلا، وهو الإرتباك الذي يزيد توجسات عدد من المواطنين من احتمال عودة شبح تسمم أكباش العيد خلال السنة الجارية، علما أن عددا من المغاربة في مدن مختلفة قد وجدوا أنفسهم خلال عيد الأضحى الماضي، أمام ظاهرة غريبة تمثلت في تغير لون لحوم الأضحية وذلك بعد 24 ساعة على ذبحها، كما انبعثت منها روائح كريهة، ما اضطر عددا من المواطنين إلى رمي الأضحية بشكل جزئي أو كامل بعدما وجدوا أن اللحم لم يعد صالحا للأكل، كما انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور تبرز المشكل ذاته.