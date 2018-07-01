فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن ﻿

بعدما كان مقررا أن يُمثل الفنان الكوميدي فتاح جوادي أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء اليوم الخميس 2 غشت للاستماع له بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من رشيد

شوف تيفي

بعدما كان مقررا أن يُمثل الفنان الكوميدي فتاح جوادي أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء اليوم الخميس 2 غشت للاستماع له بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من رشيد العلالي، تعذر على جوادي الحضور نظرا لتواجده خارج أرض الوطن.

ومن جهته، لم يحضر بدوره الإعلامي رشيد العلالي منشط برنامج ''رشيد شو'' إلى المحكمة لتواجده هو الآخر خارج المغرب.

وكان قد أكد فتاح جوادي لـ ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بالحي الحسني بالبيضاء، استمعت له يوم الثلاثاء المنصرم، على خلفية تقديم الإعلامي رشيد العلالي بشكاية ضده اتهمه من خلالها بالسب والقذف والتهديد.

وأشار جوادي إلى أن المكلفين ببرنامج ''رشيد شو''، طلبوا منه الحضور للمشاركة بإحدى الحلقات لكن الأمور تطورت بعد ذلك عقب وقوع تبادل للسب والقذف، قائلا: ''هذاك لا علاقة ليه بالإعلام''.