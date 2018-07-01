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العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 15:26 العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك
العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع
أعلن رئيس الحكومة أن عددا من القطاعات الحكومية هي بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي سطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

شوف تيفي

أعلن رئيس الحكومة أن عددا من القطاعات الحكومية هي بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي سطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.

وقال سعد الدين العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 غشت 2018، إن الخطاب الملكي لعيد العرش سطر برنامجا غنيا عبر تركيزه على الشق الاجتماعي الذي يؤثر على عيش المواطنين والمواطنات إضافة إلى الجانب الاقتصادي والحكامة وإصلاح الإدارة.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية وسيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى الملك محمد السادس ، والهدف هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار حيث سيتدارس اجتماع مجلس الحكومة الحالي مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، واصفا هذا الإجراء بـ''التغيير الجذري'' حيث ستتحول هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية، تمتلك قدرة أكبر على التدخل وكذلك سيتم تبسيط عدد من المساطر، في توازي مع اللاتمركز الإداري.

كما تعتزم الحكومة وضع عدد من الآليات للمتابعة والحكامة والتقييم الدقيق لهذه المراكز حتى تكون في خدمة المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس المقاولات عبر المواكبة والمتابعة والدعم.

وفي ختام كلمته، شدد العثماني على مضي الحكومة في العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، يحس بها المواطن في حياته اليومية.

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