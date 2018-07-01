حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام ﻿

واصلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة الارتفاع القياسي المحقق منذ بداية العام بتسجيل معدل نمو يصل إلى 32,33 في المائة بين يناير ويونيو الماضيين.

شـــوف تيفي:

واصلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة الارتفاع القياسي المحقق منذ بداية العام بتسجيل معدل نمو يصل إلى 32,33 في المائة بين يناير ويونيو الماضيين.

وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 28 ألفا و450 مسافرا، مقابل 21 ألفا و 500 مسافرا خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ويمثل هذا الأداء 0,27 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة منذ بداية العام الجاري، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشر وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 7,42 في المائة من حركة الطيران.

وخلال شهر يونيو فقط، فقد سجلت حركة النقل الجوي بالمطار الدولي للحسيمة ارتفاعا بنسبة 56,88 في المائة، حيث انتقل عدد المسافرين من 3446 مسافرا في يونيو من عام 2017، إلى 5406 مسافرا خلال يونيو 2018.

ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة العام الماضي، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين خلال عام 2017 إلى 59 ألفا و 676 مسافرا، مقابل 45 ألفا و 560 مسافرا سنة 2016.