 حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد جديد | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير المداويخ | بوليتيك

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير ''المداويخ''

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة

فرنســا تجـرم التحـرش الجنســي فــي الشـــوارع.. ومن الآن فصاعدا سيعاقب عليه | دولي

فرنســا تجـرم التحـرش الجنســي فــي الشـــوارع.. و''من الآن فصاعدا سيعاقب عليه''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 15:13 حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع
حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام
واصلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة الارتفاع القياسي المحقق منذ بداية العام بتسجيل معدل نمو يصل إلى 32,33 في المائة بين يناير ويونيو الماضيين.

شـــوف تيفي:

واصلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة الارتفاع القياسي المحقق منذ بداية العام بتسجيل معدل نمو يصل إلى 32,33 في المائة بين يناير ويونيو الماضيين.

وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 28 ألفا و450 مسافرا، مقابل 21 ألفا و 500 مسافرا خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ويمثل هذا الأداء 0,27 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة منذ بداية العام الجاري، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشر وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 7,42 في المائة من حركة الطيران.

وخلال شهر يونيو فقط، فقد سجلت حركة النقل الجوي بالمطار الدولي للحسيمة ارتفاعا بنسبة 56,88 في المائة، حيث انتقل عدد المسافرين من 3446 مسافرا في يونيو من عام 2017، إلى 5406 مسافرا خلال يونيو 2018.

ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة العام الماضي، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين خلال عام 2017 إلى 59 ألفا و 676 مسافرا، مقابل 45 ألفا و 560 مسافرا سنة 2016.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تييفي المغرب النقل الجوي الحسيمة مطار ارتفاع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير | مجتمع

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير

مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان | مجتمع

مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب | مجتمع

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب

طقس حار جدا بهذه المناطق مع هبوب رياح الشركي | مجتمع

طقس حار جدا بهذه المناطق مع هبوب رياح الشركي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎ | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية | تسجيلات صوتية

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين آوت | بــووز

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين ''آوت''

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود | قنوات أخرى

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود

﻿

آخر المستجدات

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.