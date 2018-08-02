القبض على بيدوفيل بتهمة اغتصاب طفل قاصر ومحاولة اغتصاب آخر بمنطقة بوركون بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية لمدينة الدارالبيضاء من القبض على شخص يتراوح عمره ما بين 39 و40 سنة قبل حوالي 3 أيام متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية لمدينة الدارالبيضاء من القبض على شخص يتراوح عمره ما بين 39 و40 سنة قبل حوالي 3 أيام متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن البيدوفيل قام قبل 5 أيام باغتصاب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعدما اختلى به بمنطقة خلاء قرب البحر المتواجد به مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

وكان الطفل الضحية، قد تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية لمنطقة بوركون عقب تعرضه لاغتصاب وحشي على يد البيدوفيل.

هذا وتجندت المصلحة الأمنية، حيث تمكنت من القبض على المعني بالأمر متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل اخر ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه ومتابعته في المنسوب إليه.