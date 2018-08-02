 القبض على بيدوفيل بتهمة اغتصاب طفل قاصر ومحاولة اغتصاب آخر بمنطقة بوركون بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد جديد | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير المداويخ | بوليتيك

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير ''المداويخ''

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة

فرنســا تجـرم التحـرش الجنســي فــي الشـــوارع.. ومن الآن فصاعدا سيعاقب عليه | دولي

فرنســا تجـرم التحـرش الجنســي فــي الشـــوارع.. و''من الآن فصاعدا سيعاقب عليه''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

القبض على بيدوفيل بتهمة اغتصاب طفل قاصر ومحاولة اغتصاب آخر بمنطقة بوركون بالبيضاء

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 14:50 القبض على بيدوفيل بتهمة اغتصاب طفل قاصر ومحاولة اغتصاب آخر بمنطقة بوركون بالبيضاء | حوادث و حقوق
القبض على بيدوفيل بتهمة اغتصاب طفل قاصر ومحاولة اغتصاب آخر بمنطقة بوركون بالبيضاء
تمكنت المصالح الأمنية لمدينة الدارالبيضاء من القبض على شخص يتراوح عمره ما بين 39 و40 سنة قبل حوالي 3 أيام متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات.

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية لمدينة الدارالبيضاء من القبض على شخص يتراوح عمره ما بين 39 و40 سنة قبل حوالي 3 أيام متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 10 سنوات.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن البيدوفيل قام قبل 5 أيام باغتصاب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعدما اختلى به بمنطقة خلاء قرب البحر المتواجد به مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

وكان الطفل الضحية، قد تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية لمنطقة بوركون عقب تعرضه لاغتصاب وحشي على يد البيدوفيل.

هذا وتجندت المصلحة الأمنية، حيث تمكنت من القبض على المعني بالأمر متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل اخر ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه ومتابعته في المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق الدارالبيضاء اغتصاب بيدوفيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة

خطــير..فوســم التــبوريدة..بسباب بنت..شاب قتل خيال بالمحمدية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطــير..فوســم التــبوريدة..بسباب بنت..شاب قتل خيال بالمحمدية وهاشنو وقع

كاثوليكية تريد حرق زوجها المغربي المسلم بفرنسا وعائلته تستغيث | حوادث و حقوق

كاثوليكية تريد حرق زوجها المغربي المسلم بفرنسا وعائلته تستغيث

حارس ليلي يقتل زوجته الحامل بتمارة لأسباب مجهولة | حوادث و حقوق

حارس ليلي يقتل زوجته الحامل بتمارة لأسباب مجهولة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎ | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية | تسجيلات صوتية

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين آوت | بــووز

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين ''آوت''

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود | قنوات أخرى

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود

﻿

آخر المستجدات

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك
منذ 10 دقائق

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.