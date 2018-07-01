مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير ﻿

أقدمت سيدة متزوجة مساء أمس الأربعاء على محاولة وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها بواسطة سلك معدني داخل منزل أختها بالحي المحمدي بمدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أقدمت سيدة متزوجة مساء أمس الأربعاء على محاولة وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها بواسطة سلك معدني داخل منزل أختها بالحي المحمدي بمدينة أكادير.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالضحية حلت بمنزل أختها، إثر نشوب خلاف حاد مع زوجها لتترك بيت الزوجية، وتتجه نحو منزل أختها، غير أن حالتها النفسية العسيرة التي كانت عليها جراء خلافها مع شريك حياتها، جعلها تفكر في وضع حد لمعاناتها، وذلك بشنق نفسها بواسطة سلك معدني، حيث قامت بشده لسقف إحدى الغرف لتلفه حول عنقها محاولة خنق نفسها به، غير أن أختها سارعت، وفكت السوار المعدني حول عنقها، وقامت بنقلها على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافها، بعدما أصيبت بالإغماء جراء الحادث.

هذا، وبعد علمها بالواقعة فتحت مصالح الأمن والسلطات المحلية تحقيقا دقيقا حول ملابسات وحيثيات الحادث، لاتخاذ التدابير القانونية التي تستلزمها مثل هذه الحالات.