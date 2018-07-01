عبد الرحيم بوعيدة يوجه اتهامات لوالي جهة كلميم واد نون بعد إبعاده من الحضور لحفل ولاء عيد العرش ﻿

خرج رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف ''عبد الرحيم بوعيدة'' بتدوينة مثيرة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يتهم فيها والي الجهة التي ينتمي لها بإبعاده من الحضور لحفل الولاء

شوف تيفي:كلميم

خرج رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف ''عبد الرحيم بوعيدة'' بتدوينة مثيرة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' يتهم فيها والي الجهة التي ينتمي لها بإبعاده من الحضور لحفل الولاء الذي أقامه الملك محمد السادس يوم الثلاثاء بمدينة تطوان بمناسبة حلول الذكرى 19 لعيد العرش.

وأكد ''بوعيدة'' في معرض تدوينته الفيسبوكية أنه تلقى مجموعة من الرسائل والمكالمات الهاتفية التي تسائله عن سبب عدم حضوره لحفل الولاء باعتباره رئيس جهة كلميم واد نون بالرغم من التوقيف الذي أوقف الصلاحيات وليس الصفة التي تظل قائمة على حد تعبيره.

وأضاف أن، عدم حضوره للولاء ترك المجال لمجموعة من التأويلات ولقطعها أوضح أن والي جهة كلميم واد نون هو الذي لم يقم باستدعائه لهذا الحفل ولم يوجه له أي دعوة للحضور.

وحمل رئيس جهة كلميم واد نون السابق كامل المسؤولية في إبعاده من المشاركة ضمن فعاليات حفل الولاء بتطوان لوالي الجهة، مشددا على أن ولاء العرش يعد ملكا لكل المغاربة، ولا يخضع للمزاجية أو الحسابات السياسية .

يشار أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، يوم الأربعاء 16 ماي 2018، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء القرار إعمالا بالفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وارتأت وزارة الداخلية حسب بلاغ لها أصدرته آنذاك تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس، بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك بعد الخلل الواضح الذي ظهر داخل دواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017، ومطلع السنة الجارية 2018.