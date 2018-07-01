 مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة | اقتصاد

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع | بوليتيك

العثــماني : الحكومة ماضية في عملها لمزيد من الإنجازات على أرض الواقع

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد جديد | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة يثمن ما ورد في الخطاب الملكي من تحديد لأولويات الأجندة الوطنية لبناء تعاقد

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير المداويخ | بوليتيك

الحكومة توافق رسميـا على بديل وزير ''المداويخ''

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على جثة شاب معلقة بمنزله بطنجة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 14:18 مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان | مجتمع
مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو يوثق لطريقة معاملة حارس أمن خاص وهو يعنف مواطنا يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك مساء الجمعة بحي الرياض بالرباط .

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بفيديو يوثق لطريقة معاملة حارس أمن خاص وهو يعنف مواطنا يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك مساء الجمعة بحي الرياض بالرباط .

وفي اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي" بـسعيدي مولاي مبارك ضحية حارس الأمن الخاص للمجلس الوطني أكد أنه كان معتصما وذلك بعد قضاء فترة تدريبية بأرشيف المجلس الوطني ووعده باالتوظيف داخل مقر المجلس من طرف عدد من المسؤولين واستغلاله لمدة طويلة .

وأضـــاف "مولاي مبارك" لـ"شوف تيفي" قائلا : "مدة طويلة ولي أمل الاشتغال بالمجلس ولاسيما بعدما وعدوني بذلك وكنت أشتغل حتى خارج أوقات العمل " وأردف "أنا حاصل على الماستر في القضاء والتوثيق وقالت المديرة ديال الموارد البشرية أنها أتشوف لي الحل ولكن ضحكوا عليا..."

وزاد ذات المتحدث لـ"شوف تيفي" : " أخبرتني مديرة الموارد البشرية أن الماستر ديالي فالشريعة لم يوافق عليه المدراء ... ولما التقيت الأمين العام قالي أنا مواعدتكش ... ورئيس المجلس الوطني تكلم معي بكلام منحط ونابي وسبني ..."

واسترسل بالقول "قدمــت شكاية لوزارة الداخلية والقصر الملكي ومجلسي النواب والمستشارين ثم دخلت في اعتصام أمام المجلس والآن أصبحوا يضايقونني بشكل مستفز ويهددوني بالضرب ..." ودخل في الاعتصام الذي طال لشهور قبل أن يتدخل حارس الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الانسان ويبعده عن باب المقر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمغربالرباطالمجلس الوطني لحقوق الانسان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام | مجتمع

حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة تواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير | مجتمع

مشاكل زوجية تقود متزوجة لمحاولة وضع حد لحياتها بأكادير

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب | مجتمع

ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب

طقس حار جدا بهذه المناطق مع هبوب رياح الشركي | مجتمع

طقس حار جدا بهذه المناطق مع هبوب رياح الشركي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎ | قنوات أخرى
منذ 44 دقيقة

بالفيديو الأمير مولاي الحسن يتجول في مول طنجة رفقة أصدقائه ومغاربة يصفقون لحظة مُغادرته‎

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية | تسجيلات صوتية

بالفيديو..ها علاش تمت إقالة بوسعيد من وزارة الاقتصاد و المالية

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين آوت | بــووز

كــارثة بأولاد مبارك بالقنيطـرة..العافية شعلات فالبرارك والعائلات تعيش في الشارع و المسؤولين ''آوت''

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود | قنوات أخرى

رد قوي من معتز مطر بعد موقف رجل الأمن المغربي الذي رفض مصافحة مسؤول بسبتة المحتلة زار الحدود

﻿

آخر المستجدات

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة | اقتصاد
منذ 2 دقائق

الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,20 بالمائة

خطير.. أونسا عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد 3 أسابيع من حلول العيد الكبير | بوليتيك

خطير.. ''أونسا'' عاجزة عن مواكبة جهود وزارة الفلاحة وشبح تسمم لحوم الأضاحي يقض مضجع المغاربة على بعد

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن | ثقافة و فنون

فتاح جوادي ورشيد شو لم يحضرا لجلسة المحكمة بالبيضاء لتواجدهما خارج أرض الوطن

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا | بوليتيك

بالفيديو..الأمير مولاي الحسن بميغارامــا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.