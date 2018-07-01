مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو يوثق لطريقة معاملة حارس أمن خاص وهو يعنف مواطنا يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك مساء الجمعة بحي الرياض بالرباط .

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بفيديو يوثق لطريقة معاملة حارس أمن خاص وهو يعنف مواطنا يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك مساء الجمعة بحي الرياض بالرباط .

وفي اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي" بـسعيدي مولاي مبارك ضحية حارس الأمن الخاص للمجلس الوطني أكد أنه كان معتصما وذلك بعد قضاء فترة تدريبية بأرشيف المجلس الوطني ووعده باالتوظيف داخل مقر المجلس من طرف عدد من المسؤولين واستغلاله لمدة طويلة .

وأضـــاف "مولاي مبارك" لـ"شوف تيفي" قائلا : "مدة طويلة ولي أمل الاشتغال بالمجلس ولاسيما بعدما وعدوني بذلك وكنت أشتغل حتى خارج أوقات العمل " وأردف "أنا حاصل على الماستر في القضاء والتوثيق وقالت المديرة ديال الموارد البشرية أنها أتشوف لي الحل ولكن ضحكوا عليا..."

وزاد ذات المتحدث لـ"شوف تيفي" : " أخبرتني مديرة الموارد البشرية أن الماستر ديالي فالشريعة لم يوافق عليه المدراء ... ولما التقيت الأمين العام قالي أنا مواعدتكش ... ورئيس المجلس الوطني تكلم معي بكلام منحط ونابي وسبني ..."

واسترسل بالقول "قدمــت شكاية لوزارة الداخلية والقصر الملكي ومجلسي النواب والمستشارين ثم دخلت في اعتصام أمام المجلس والآن أصبحوا يضايقونني بشكل مستفز ويهددوني بالضرب ..." ودخل في الاعتصام الذي طال لشهور قبل أن يتدخل حارس الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الانسان ويبعده عن باب المقر.