كاثوليكية تريد حرق زوجها المغربي المسلم بفرنسا وعائلته تستغيث ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن مهاجرا مغربيا يدعى حسن النبيري يبلغ قيد حياته 45 سنة كان يقيم بفرنسا رفقة أبنائه وزوجته الكاثوليكية، لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن مهاجرا مغربيا يدعى حسن النبيري يبلغ قيد حياته 45 سنة كان يقيم بفرنسا رفقة أبنائه وزوجته الكاثوليكية، لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة.

وأَضافت مصادرنا، أن زوجة الهالك أرادت حرقه قائلة « إنها وصية زوجي المرحوم لقد أوصاني بذلك قبل مماته ».

وأمام هذا الأمر، قامت عائلة المهاجر المغربي برفع دعوى قضائية لدى محكمة بوردو الفرنسية منددين بعدم حرق ابنهم المسلم.

ومن جهتها، تدخلت الجمعية المغربية-الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس على خط هاته القضية التي خلفت ضجة واسعة، قائلة « أن زوجة الراحل حاولت إيهام العدالة الفرنسية بأن زوجها أوصاها بحرقه على الرغم من أنه يعتنق الديانة الإسلامية »، مضيفة « لقد قدمت ورقة عليها توقيعات أبنائها الإثنين دون المصادقة عليها ما يؤكد أن ذلك غير صحيح وأن الوصية مجرد كذبة ».

وأكدت ذات الجمعية لشوف تيفي أنه على الرغم من أن القضية ما زالت أمام أنظار القضاء، إلا أن المؤشرات الأولية تُظهر أن المهاجر المغربي سيجرى دفنه بطريقة طبيعية.