نائب رئيس المجلس الجماعي لأورير بمدينة أكادير يطالب بإعفائه من مهامه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بإقدام أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لأورير الواقعة شمال مدينة أكادير على وضع طلب إعفائه من التفويض الذي أوكل له في مجال التعمير.

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، بإقدام أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لأورير الواقعة شمال مدينة أكادير على وضع طلب إعفائه من التفويض الذي أوكل له في مجال التعمير.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فطلب الإعفاء راجع إلى عدم رضاه عن طريقة التسيير داخل هذه المصلحة الحيوية والتضييق الذي يتعرض له أثناء أدائه لمهامه من طرف بعض الأطراف التي تتدخل في مهامه المنوطة به من طرف رئيس المجلس.

وأضافت ذات المصادر، أن المجلس الجماعي لأورير سيعقد اجتماعا إداريا لتدارس هذا الملف قصد البث فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في أفق قبوله أو رفضه.

ويأتي طلب الإعفاء أياما قليلة بعد تفجر ما بات يعرف "حريك مستشارة البيجيدي"، والتي تنتمي لفريق المعارضة بنفس المجلس الجماعي، إثر سفرها لفرنسا في رحلة سياحية ومكوثها هناك، بالرغم من انقضاء المدة الزمنية التي خصصت لها في التأشيرة، وشكوك حول قيامها بعملية "حريك".