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اعتقال المهاجر المغربي اللي دهس شرطي بمارتيل بعدما حاول الفرار

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 12:58 اعتقال المهاجر المغربي اللي دهس شرطي بمارتيل بعدما حاول الفرار | حوادث و حقوق
اعتقال المهاجر المغربي اللي دهس شرطي بمارتيل بعدما حاول الفرار
ألقت عناصر شرطة تطوان القبض على مهاجر من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، بعد أن دهس شرطيا أمره بالوقوف ولم يمتثل لأوامر.

شوف تيفي:

ألقت عناصر شرطة تطوان القبض على مهاجر من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، بعد أن دهس شرطيا أمره بالوقوف ولم يمتثل لأوامر.

وأفاد مصدر "شوف تيفي" أن المهاجر المغربي المقيم في الديار البلجيكية، كان يقود سيارته بسرعة فائقة، في الطريق الرابطة بين تطوان ومارتيل وبالضبط عند مدارة الشعايري.

وعندما أوقف الشرطي المهاجر، يضيف المصدر، مساء أمس الأربعاء، لتسجيل مخالفة السياقة بسرعة تجاوزت المسموح به، لم يمتثل المهاجر المغربي لأوامر الشرطي الذي وقف أمام السيارة لمنعه من المرور، لكن السائق دهسه وجره أرضا لمسافة مابين 15 و20 مترا، لكن تدخل المواطنين الذين عاينوا الواقعة قاموا بمحاصرة السيارة للتوقف؛ إلى أن حلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وتم نقل الشرطي للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم حجز السيارة وحملها برافعة إلى مصلحة الحوادث بالدائرة السابعة بتطوان، واعتقال السائق للبحث في المنسوب إليه وفتح تحقيق معه.



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