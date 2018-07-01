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شبيبة العدالة والتنمية تنادي بعودة ابن كيران في حضور العثماني

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 12:56 شبيبة العدالة والتنمية تنادي بعودة ابن كيران في حضور العثماني | بوليتيك
شبيبة العدالة والتنمية تنادي بعودة ابن كيران في حضور العثماني
رفع المشاركون في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني 14 لشبيبة حزب المصباح، المنعقد بقاعات الرياضات عين الشق بمدينة البيضاء أمس الأربعاء 1غشت، شعار''الشعب يريد ابن كيران'' إلى جانب شعارات تهاجم ما أسموه

شوف تيفي:مصطفى ضو

رفع المشاركون في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني 14 لشبيبة حزب المصباح، المنعقد بقاعات الرياضات عين الشق بمدينة البيضاء أمس الأربعاء 1غشت، شعار"الشعب يريد ابن كيران" إلى جانب شعارات تهاجم ما أسموه "التحكم" وذلك في حضور العثماني الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، وعبد العزيز الرباح مؤسس الشبيبة ووزير الطاقة والمعادن، وأمكراز الكاتب الوطني للشبيبة وشخصيات أخرى.

الملتقى الذي اختير له شعار "تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي"، ستستمر أشغاله من 1 إلى 8 غشت بالحي الجامعي بالدار البيضاء، كما جاء في موقع الشبيبة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشاركين بالملتقى الـ14 إلى ما يناهز 3000 شاب وشابة من شتى ربوع الوطن، ناهيك عن ضيوف من بلدان عربية وإسلامية وإفريقية شقيقة.

 

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