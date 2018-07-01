 وفاة شخص كـان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي ﻿
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وفاة شخص كـان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 11:05 وفاة شخص كـان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي | حوادث و حقوق
وفاة شخص كـان موضوعا رهن الحراسة النظرية على متن سيارة إسعاف أثناء نقله لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي
لقي شخص يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه مساء أمس الأربعاء كان موضوعا رهن الحراسة النظرية من أجل قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام بالسعيدية.

شوف تيفي و. م.ع

 لقي شخص يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه مساء أمس الأربعاء كان موضوعا رهن الحراسة النظرية من أجل قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام بالسعيدية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أن الهالك توفي على متن سيارة إسعاف أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج نتيجة عارض صحي.

وأضاف البلاغ، أن الهالك، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تم وضعه، خلال الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، إلى المستشفى للعلاج، حيث تلقى العلاجات الضرورية وتمت إعادته لمقر المصلحة، ثم أصيب، على الساعة العاشرة ليلا، بعارض صحي استلزم نقله مرة أخرى إلى المستشفى حيث توفي قبل ولوجه هذه المؤسسة الصحية.

 وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف فرقة الشرطة القضائية بالسعيدية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي حوادث وحقوق وفاة السعيدية المغرب سيارة إسعاف

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