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ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 09:52 ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب | مجتمع
ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تحتج لعدم توفر الماء الشروب
تعتزم ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة تالمست بتالمست إقليم الصويرة وذلك بتاريخ الإثنين 6 غشت الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

شوف تيفي

 تعتزم ساكنة جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة تالمست بتالمست إقليم الصويرة وذلك بتاريخ الإثنين 6 غشت الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

وعلمت شوف تيفي أن الساكنة المذكورة ستنظم هذه الوقفة احتجاجا على العديد من النقاط من بينها، عدم توفر الماء الشروب وتخصيص شاحنة صهريجية تنتسب للجماعة لتوزيع الماء الشروب بثمن خيالي يقدر بـ 150 درهما تستغلها جمعية لتحقيق أرباح لنفسها مع العلم أن الجمعية تستفيد من دعم مادي من المجلس الجماعي.

 ومن بين النقاط التي تؤرق ساكنة جماعة سيدي العروسي، عدم تواجد طاقم طبي بالمستوصف الصحي الجماعي بسوق أحد أولاد جرار.

وأخيرا، انعدام المسالك الطرقية بمنطقة أولاد جرار.

 وبهذا، أشعرت الساكنة المذكورة، قائد قيادة تالمست إقليم الصويرة بقيامهم بالوقفة الاحتجاجية في التاريخ المحدد.

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شوف تيفي مجتمع وقفة احتجاجية

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