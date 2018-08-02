تحويل المجلس الجماعي لأكادير للمحطة الطرقية المسيرة لـ ''فوريان'' للسيارات يثير السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ﻿

أثار قرار جديد للمجلس الجماعي لمدينة أكادير يقضي بتحويل جزء من المحطة الطرقية المسيرة لملحق للمحجز البلدي للسيارات، موجة من الجدل في صفوف متتبعي الشأن المحلي بالمدينة.

شوف تيفي:أكادير

أثار قرار جديد للمجلس الجماعي لمدينة أكادير يقضي بتحويل جزء من المحطة الطرقية المسيرة لملحق للمحجز البلدي للسيارات، موجة من الجدل في صفوف متتبعي الشأن المحلي بالمدينة.

واستغرب عدد من المهتمين بشؤون المدينة لهذا القرار الذي سيأتي على جزء هام من مرفق عام وحيوي للمدينة، مؤكدين أنه سيشوه معالم وجمالية المحطة الوحيدة للمدينة في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة من الإصلاحات الرامية لتجويد خدماتها ليأتي هذا القرار ليجهز عليها ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة للرقي بها وفق تعبير المنتقدين لهذا القرار.

وحسب الإعلان الذي أصدرته بلدية أكادير وتتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه فإنه يطالب المرتفقين الذين تم حجز سياراتهم بالإلتحاق بملحق المحجز البلدي داخل أجل 48 ساعة من ساعة الحجز من أجل سحب سياراتهم، وأرجع الإعلان القرار في رغبة المجلس في التخفيف عن المرتفقين وتجويد للخدمات.

وتناسلت التعليقات المستهجنة لهذا القرار عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، والتي رأى أصحابها أن المجلس الذي تقوده العدالة والتنمية لا يتوانى عن مفاجأة ساكنة المدينة بقرارات أقل ما يقال عنها -وفقهم- إنها مضحكة، وتزيد من تشويه كافة مرافق المدينة ومكتسباتها، وتكرس للانفرادية والارتجالية على حد تعبيرهم، منادين في ذات الوقت بوقف هذا القرار الذي وصفه بالمهزلة.