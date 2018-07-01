 أقل من 28 في المائة يستفيدون من الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد في المغرب وتقرير يدعو المغرب إلى تقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي ﻿
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أقل من 28 في المائة يستفيدون من الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد في المغرب وتقرير يدعو المغرب إلى تقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 01:36 أقل من 28 في المائة يستفيدون من الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد في المغرب وتقرير يدعو المغرب إلى تقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي | مجتمع
أقل من 28 في المائة يستفيدون من الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد في المغرب وتقرير يدعو المغرب إلى تقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي
حث تقرير دولي المغرب من ضمن البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، والمانحين، على اتخاذ التدابير لتقييد تسويق حليب الأطفال وغيره من بدائل حليب الأم، فيما تشير معطيات إلى تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في

شوف تيفي

حث تقرير دولي المغرب من ضمن البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، والمانحين، على اتخاذ التدابير لتقييد تسويق حليب الأطفال وغيره من بدائل حليب الأم، فيما تشير معطيات إلى تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في المغرب.

وحسب التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الخميس، فإن 78 مليون طفل، أي ثلاثة من كل خمسة أطفال لا يرضعون من الثدي، خلال الساعة الأولى بعد الولادة، مما يزيد خطر تعرضهم للموت أو المرض ويقلل احتمال استمرارهم على الرضاعة الطبيعية، ويولد معظم هؤلاء الأطفال في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

وحسب التقرير الذي أصدرته منظمتان، فإن احتمالات البقاء على قيد الحياة للمواليد الذين يرضعون في الساعة الاولى من حياتهم تزيد بكثير عن غيرهم، بينما يؤدي التأخير ولو لسويعات قليلة بعد الولادة إلى الموت.

وذكر التقرير، حسب ذات اليومية، أن التلامس بين الأم والوليد والرضاعة من الثدي يعملان على تحفيز إنتاج حليب الام، بما في ذلك إنتاج ''اللبأ''، وهو بمثابة اللقاح الأول للطفل والغني جدا بالعناصر المغذية والأجسام المضادة، محذرا من إطعام المواليد الجدد مواد غذائية أو مشروبات منها الحليب الصناعي او قيام كبار السن بتغذية الرضيع بالعسل، أو قيام العاملين الصحيين بإعطاء المولود الجديد سائلا معينا كالماء المحلى او حليب الاطفال الصناعي، مما من شأنه أن يؤخر أول اتصال حاسم للمولود الجديد مع الأم.

وشهد معدل الرضاعة الطبيعية بالمغرب تراجعا إلى ما دون 28 في المائة خلال العام ما قبل الماضي، في الوقت الذي تصل النسبة إلى 43 في المائة على المستوى الدولي، حسب المعطيات التي تضمنها تقرير سنة 2017 لمنظمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بخصوص تراجع نسب الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال بالمغرب.

 

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شوف تيفي المغرب الرضاعة الطبيعية المواليد الجدد تقرير تقييد تسويق حليب الأطفال الصناعي

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