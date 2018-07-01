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بعد إقالة بوسعيد .. اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة جطو

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 01:33 بعد إقالة بوسعيد .. اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة جطو | بوليتيك
بعد إقالة بوسعيد .. اختلالات في النظام الضريبي فوق طاولة جطو
كشف مصدر مطلع أن تقارير عن اختلالات في النظام الضريبي وضعت فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجن التابعة

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن تقارير عن اختلالات في النظام الضريبي وضعت فوق طاولة المجلس الأعلى للحسابات، إذ يحقق قضاة جطو في برامج المراقبة الجبائية، وطرق تحصيل الضرائب، وضعف استقلالية عدد من اللجن التابعة لمديريات جهوية بمدن كبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

ووفق يومية المساء، الصادرة يوم غد الخميس، فقد بينت التحقيقات الداخلية التي تم فتحها مع مفتشي الضرائب، أنهم موضوع شكايات مجهولة، وجهت إلى مديرية الضرائب بالرباط، وإلى المديرية الجهوية بالبيضاء، بخصوص الشطط في استعمال السلطة والابتزاز.

كما تبين، تضيف اليومية، أن مفتشين للضرائب أسسوا مكاتب حسابات، ويتعاقدون مع شركات ومقاولات لمساعدتهم على التملص من سداد الضرائب، إذ غالبا ما تقدم حسابات بمعطيات غير دقيقة قصد التهرب من الضرائب الكبيرة التي تتجاوز مليارات السنتيمات.

وكشفت تقارير وضعت على طاولة مسؤولين، أن النظام الضريبي المعمول به يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة.

وأضافت المساء، أن قضاة جطو استمعوا إلى مسؤوليين تبين أنهم راكموا ثروات مشبوهة جراء الاختلالات التي يشهدها النظام الضريبي، والثغرات التي يستغلها عادة مفتشون تابعون لمديرية الضرائب قصد ابتزاز دافعي الضرائب بكل أصنافهم.

وركز التقرير الجديد على تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي دون مناقشة، إذ يستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحون الكبار، الذين يشكلون القاعدة المهمة لدافعي الضرائب، والذين يعفون بطرق غير قانونية. وتضيف ذات الجريدة ، ''ويوجد بجانب الفلاحين الكبار أصحاب الرساميل التجارية، والصناعية والمالية، الذين استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الاعفاءات والاستثناءات، ويستفيدون من تعامل ضريبي مناسب''.

 

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شوف تيفي المغرب إقالة بوسعيد اختلالات النظام الضريبي طاولة جطو.

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