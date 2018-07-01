بعد فضيحة تصوير مستعجلات العاصمة الاقتصادية فضيحة تهز سيدي حجاج إقليم سطات ﻿

أثار فيديو يوثق احتجاج الساكنة من ضعف الخدمات المقدمة بالمركز الصحي لمدينة سيدي حجاج إقليم سطات، غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين.

شوف تيفي

أثار فيديو يوثق احتجاج الساكنة من ضعف الخدمات المقدمة بالمركز الصحي لمدينة سيدي حجاج إقليم سطات، غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين.

ويأتي هذا الفيديو الذي يوثق سخط الساكنة بمدينة سيدي حجاج، من هشاشة الخدمة الصحية في المركز الصحي، بعد الفضيحة التي كشف عنها فيديو تناقله النشطاء الفيسبوكيون مساء أمس الثلاثاء، يسجل الحالة المزرية بمستعجلات الدار البيضاء.

وتظهر بالفيديو، سيدة متقدمة في السن تحتج على الوضع المتردي الذي يعرفه المركز الصحي بمدينة سيدي حجاج، و تشتكي من انعدام أبسط الشروط والمعدات التي من المفروض أن تكون متوفرة في المراكز الصحية ومصحات القرب.