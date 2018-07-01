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فقيه يخضع ضحيته للتنويم ويغتصبها أثناء حصة الرقية الشرعية

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 00:42 فقيه يخضع ضحيته للتنويم ويغتصبها أثناء حصة الرقية الشرعية | حوادث و حقوق
فقيه يخضع ضحيته للتنويم ويغتصبها أثناء حصة الرقية الشرعية
اعتقلت عناصر الدرك الملكي ''فقيها'' اغتصب ضحيته التي جاء بها أقاربها للعلاج من الصرع والجن، ومارس عليها الجنس وهي منومة.

شوف تيفي

اعتقلت عناصر الدرك الملكي ''فقيها'' اغتصب ضحيته التي جاء بها أقاربها للعلاج من الصرع والجن، ومارس عليها الجنس وهي منومة.

ووفق يومية الأحداث المغربية، الصادرة يوم غد الخميس، فالضحية المنحدرة من مدينة ''زاكورة'' كانت تعاني من نوبات الصرع وتقلب المزاج، كادت من خلاله أن تقتل ابنتها الوحيدة وزوجها أكثر من مرة. الأخير الذي لم يعد يحتمل كرهها له فأوشك على الانفصال عنها.

وتضيف اليومية، أن أقارب الضحية بعد علمهم بمرضها استقدموا فقيها معروفا بممارسة الرقية الشرعية، وبعدما انتهى الفقيه من الجولة الأولى من العلاج، طلب منها أن تلحق به عشية اليوم ذاته (الاثنين 30 يوليوز 2018 )، إلى ''عيادته'' بحي آيت الشيخ علي بمركز آيو أورير لاستكمال العلاج.

وبعد وصولها رفقة فتاة من أقاربها، تزيد اليومية، قام الفقية بإدخالها إلى غرفة ''العمليات'' دون مرافقتها، وقام بتدليك صدرها بزيت الزيتون، ولم تشعر بعدها بما قام به في الخطوة التالية، حتى استفاقت من غيبوبتها بعد أن قام بتنويمها، لتجد نفسها وقد مورس عليها الجنس بوحشية.

لتلتحق بمركز الدرك الملكي، الذي فتح بحثا وألقى القبض على الفقيه، عشية الثلاثاء 31 يوليوز 2018 ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمه أمام أنظار وكيل الملك.

 

 

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شوف تيفي التنويم اغتصاب حصة الرقية الشرعية فقيه زاكورة

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