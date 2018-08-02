هواوي تطلق سلسلة هواتفها الجديدة نوفا 3 وهذه هي أهم خصائصها ﻿

أطلقت يومه الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، شركة هواوي سلسلة هواتفها الجديدة ''nova3'' و''nova3i''.

شوف تيفي:

أطلقت يومه الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، شركة هواوي سلسلة هواتفها الجديدة ''nova3'' و''nova3i''.

وتتميز هذه الهواتف الجديدة لهواوي بعدة امتيازات، وتقنيات، من خلال تصميمها الرائع الذي يبرز ويوفر شاشة فائقة الوضوح بقياس 6.3 بوصة، كما أن ذاكرة الهاتف العشوائية تصل إلى 4 جيغابايت، و128 جيغابايت من مساحة التخزين، إضافة إلى أن بطارية الهاتف من الممكن أن تتحمل مدة طويلة.

أما في ما يخص الكاميرا، فهاتف نوفا 3 يتوفرعلى كاميرا ذات إمكانيات واسعة، حيث يوجد في خلفية الهاتف مستشعر مزدوج بقوة 24+ 16 ميغابيكسيل، أما الكاميرا الأمامية فبمستشعر مزدوج ب24+2 ميغابيكسيل، وذلك من أجل التقاط صور سيلفي بجودة متميزة.

وبالإضافة إلى''،nova3''، فهواوي تقترح ''nova3i'' والذي بدوره يتميز بخصائص متميزة، من خلال قياس الشاشة الذي يصل إلى 6.3 بوصة، وبواجهة ومستشعرين مزدوجين، وبكاميرا أمامية وخلفية قوية للالتقاط الصور بجودة رائعة. كما أنه مزود بنظام استشعار تلقائي يمكن من التعرف على الأشياء المحيطة وإعطائها دقة أكبر من أجل صور جيدة.

ويصل ثمن هاتف هواوي ''nova3'' بسعر 5499 درهما وذلك باللونين الأسود والأرجواني، أما هاتف ''nova3i''، فيصل ثمنه إلى 3599 درهما والذي يوجد بثلاثة ألوان، الأسود، والأبيض، إضافة إلى الأرجواني.