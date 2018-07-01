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تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني

بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 00:12 تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني | مجتمع
تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني
تتعرض المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية للكركرات لضغط كبير من طرف لوبيات بعض التجار.

شوف تيفي

تتعرض المصالح الجمركية بالنقطة الحدودية للكركرات لضغط كبير من طرف لوبيات بعض التجار.

وقد نفذ العديد من التجار، وفق جريدة الأحداث المغربية، الصادرة يوم غد الخميس، وقفة احتجاجية بالمعبر الحدودي، مطالبين المصالح الجمركية بإعادة حوالي 300 كلغ من مادة الشاي تم حجزها عند أحدهم.

وقد تمت الوقفة، تضيف اليومية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق المخالف، وهي تأدية قيمة مالية، مع التخلي عن البضاعة ك''صلح'' مع الجمارك.

الإجراء الإداري لم يستسغه التجار، الذين عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية للضغط على مسؤولي الجمارك، وهو ما جعل مسؤولا كبيرا من السلطات الإقليمية بعمالة أوسرد يتدخل، معتبرا أن مصالح الجمارك هي من تفتعل هذه الامور متناسيا (الاختصاصات الإدارية).

وأمام إصرار التجار المذكورين، لجأ مسؤولو الجمارك، إلى فسح المجال أمام المحتجين قصد ادخال بضائعهم، ليتم ضبط حوالي 300 هاتف نقال باحدى الشاحنات، التي كان أصحابها يدعون الحيف في حقهم، حيث أدى صاحب البضاعة حوالي 50 ألف درهم، مع التخلي عن المحجوز، وهو ما اعتبره متابعون لأوضاع الجمارك مناورة من التجار لتهريب ما يضر باقتصاد البلاد.

 

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