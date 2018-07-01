ولاية أمن طنجة تكشف عن حقيقة حيثيات فيديو عراك أفارقة جنوب الصحراء ﻿

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تبادلا للعنف بين مجموعة من المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

شوف تيفي:

تفاعلت مصالح ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تبادلا للعنف بين مجموعة من المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفتحت مصالح ولاية أمن طنجة بشأن هذا الحادث بحثا، وفق بلاغ حقيقي اليوم الأربعاء، أظهر أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح جرت أطوارها بتاريخ 30 يوليوز المنصرم بحي ''البرانص القديم''.

وفي تعليقه على الموضوع، أكد مصدر أمني أن الأبحاث الأولية التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت عدم تسجيل مصالح الأمن بمدينة طنجة لأي إشعار أو شكاية مباشرة حول هذه الواقعة، في وقت عهد فيه لدائرة الشرطة المختصة ترابيا تعميق الأبحاث قصد تحديد الظروف والملابسات الزمنية والمكانية لهذه الواقعة، فضلا عن تحديد المشاركين والمتورطين فيها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وختم البلاغ، التأكيد على تعامل مصالح الشرطة بجدية وحزم مع كل ما من شأنه المساس بالشعور العام بالأمن، مشددا في المقابل على حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المركزية والجهوية، على الاستجابة السريعة والفعالة لنداءات الاستغاثة والإشعارات الصادرة عن المواطنين، والموجهة لمختلف مصالح المرفق العام الشرطي.