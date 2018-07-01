 قراء ''شوف تيفي'' يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حادثة خطيرة بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

حادثة خطيرة بمدينة القنيطرة

ثلاثيني يحمل مسدسا يثير حالة من الرعب والهلع بساحة جامع الفنا بمراكش | حوادث و حقوق

ثلاثيني يحمل مسدسا يثير حالة من الرعب والهلع بساحة جامع الفنا بمراكش

تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني | مجتمع

تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني

ولاية أمن طنجة تكشف عن حقيقة حيثيات فيديو عراك أفارقة جنوب الصحراء | مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف عن حقيقة حيثيات فيديو عراك أفارقة جنوب الصحراء

قراء شوف تيفي يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد | بوليتيك

قراء ''شوف تيفي'' يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة | حوادث و حقوق

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية | بوليتيك

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـالمهزلة | مجتمع

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـ''المهزلة''

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود | دولي

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

قراء ''شوف تيفي'' يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 23:00 قراء شوف تيفي يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد | بوليتيك
قراء ''شوف تيفي'' يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد
مباشر بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كشف إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بقرار ملكي يومه الأربعاء، تــوالت تعليقات قراء ''شوف تيفي'' على قرار الإعفاء والتي تعدت 570 تعليقا على الموضوع في الساعة

" شــوف تيفــي " : الدارالبيضاء

مباشر بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كشف إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بقرار ملكي يومه الأربعاء، تــوالت تعليقات قراء "شوف تيفي" على قرار الإعفاء والتي تعدت 570 تعليقا على الموضوع في الساعة الأولى لنشر الخبر.

و في ذات السياق، أوضح يحيى العبدلاوي أن " ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة ملحة في تطهير الإدارات العمومية"، في حين اسماعيل الظاهيري " ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة أساسية لتطهير الإدارات العمومية".

منير برادة تساءل هل " أمور الوزارات الأخرى تسير على مما يرام.. أخنوش مزيان الداودي مخير.. وزيد كاع؟؟

تعليق لمحمد فتحي تحدث مطالبا ب " حلول جذرية لاستئصال الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة واستعادة الأموال المنهوبة والكشف عن حجم الصفقات ميزانيات الصناديق السوداء وكيف تصرف"

وقالت سلمى السعدي في ذات السياق " خاص إقالة الحكومة بأسرها وإعطاء الفرصة لشباب في الحكومة لأننا سئمنا حكومات الكهلة التي تتعاقب على البلاد"

اليماني فدوى بدورها دعت إلى النظر في اختلالات الوزراء والمسؤولين " يجب أن يعرض عن المحكمة للنظر في الإختلالات التي كان مسؤولا عنها " فيما تمنت نعيمة بلخياط " أن يصبح عدد الوزراء أقل والمسؤولية أكثر".

بدوره رضوان صابر "ين هي ربط المحاسبة بالمسؤولية ؟ الإقالة معها التحقيق والمعاقبة في حالة ثبوت شيء يدعي المقاضاة . أما كل واشرب وانعم بتقاعد سمين أو إقالة هنا وتعيين هناك لذر الرماد فلا طائل منها"

و كان بلاغ للديوان الملكي أكد أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بوسعيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية | بوليتيك

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية

الوزير الذي سيعوض محمد بوسعيد في وزارة المالية ينتمي إلى نفس حزبه | بوليتيك

الوزير الذي سيعوض محمد بوسعيد في وزارة المالية ينتمي إلى نفس حزبه

الاتحاد الاشتراكي : الخطاب الملكي رسالة مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل | بوليتيك

الاتحاد الاشتراكي : الخطاب الملكي ''رسالة مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل''

وزير الصحة يعين طبيبا ينتمي لنفس حزبه مديرا للمستشفى الإقليمي بإنزكان | بوليتيك

وزير الصحة يعين طبيبا ينتمي لنفس حزبه مديرا للمستشفى الإقليمي بإنزكان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

.انهيار سقف منزل بسيدي عثمان و هاشنو وقع لمولات الدار | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

.انهيار سقف منزل بسيدي عثمان و هاشنو وقع لمولات الدار

خطــير و بالفيديو..شهادات صادمة لمرضى من أمام مستعجلات ابن رشد تؤكد فيديو السائحة الفرنسية..سيدنا كيهضر علينا و هاذ المسؤوليين كيضحكو علينا | بــووز

خطــير و بالفيديو..شهادات صادمة لمرضى من أمام مستعجلات ابن رشد تؤكد فيديو السائحة الفرنسية..سيدنا كيهضر علينا و هاذ المسؤوليين كيضحكو علينا

صــرخة مغربية مصابة بالسرطان من أمام مستعجلات ابن رشد..خرج ليا المرض فصدري و حيث معنديش باش ندير السكانير جراو عليــا | حالة خاصة

صــرخة مغربية مصابة بالسرطان من أمام مستعجلات ابن رشد..خرج ليا المرض فصدري و حيث معنديش باش ندير السكانير جراو عليــا

تفاصيل إقالة وزير الاقتصاد من حكومة العثماني بقرار ملكي | بــووز

تفاصيل إقالة وزير الاقتصاد من حكومة العثماني بقرار ملكي

﻿

آخر المستجدات

حادثة خطيرة بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

حادثة خطيرة بمدينة القنيطرة

ثلاثيني يحمل مسدسا يثير حالة من الرعب والهلع بساحة جامع الفنا بمراكش | حوادث و حقوق

ثلاثيني يحمل مسدسا يثير حالة من الرعب والهلع بساحة جامع الفنا بمراكش

تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني | مجتمع

تجار يضغطون على جمارك الكركرات لكي لا يقوموا بواجبهم المهني

ولاية أمن طنجة تكشف عن حقيقة حيثيات فيديو عراك أفارقة جنوب الصحراء | مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف عن حقيقة حيثيات فيديو عراك أفارقة جنوب الصحراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.