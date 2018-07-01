قراء ''شوف تيفي'' يتفاعلون مع إقــالة بوسعيد ﻿

مباشر بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كشف إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بقرار ملكي يومه الأربعاء، تــوالت تعليقات قراء ''شوف تيفي'' على قرار الإعفاء والتي تعدت 570 تعليقا على الموضوع في الساعة

" شــوف تيفــي " : الدارالبيضاء

مباشر بعد بلاغ الديوان الملكي الذي كشف إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بقرار ملكي يومه الأربعاء، تــوالت تعليقات قراء "شوف تيفي" على قرار الإعفاء والتي تعدت 570 تعليقا على الموضوع في الساعة الأولى لنشر الخبر.

و في ذات السياق، أوضح يحيى العبدلاوي أن " ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة ملحة في تطهير الإدارات العمومية"، في حين اسماعيل الظاهيري " ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة أساسية لتطهير الإدارات العمومية".

منير برادة تساءل هل " أمور الوزارات الأخرى تسير على مما يرام.. أخنوش مزيان الداودي مخير.. وزيد كاع؟؟

تعليق لمحمد فتحي تحدث مطالبا ب " حلول جذرية لاستئصال الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة واستعادة الأموال المنهوبة والكشف عن حجم الصفقات ميزانيات الصناديق السوداء وكيف تصرف"

وقالت سلمى السعدي في ذات السياق " خاص إقالة الحكومة بأسرها وإعطاء الفرصة لشباب في الحكومة لأننا سئمنا حكومات الكهلة التي تتعاقب على البلاد"

اليماني فدوى بدورها دعت إلى النظر في اختلالات الوزراء والمسؤولين " يجب أن يعرض عن المحكمة للنظر في الإختلالات التي كان مسؤولا عنها " فيما تمنت نعيمة بلخياط " أن يصبح عدد الوزراء أقل والمسؤولية أكثر".

بدوره رضوان صابر "ين هي ربط المحاسبة بالمسؤولية ؟ الإقالة معها التحقيق والمعاقبة في حالة ثبوت شيء يدعي المقاضاة . أما كل واشرب وانعم بتقاعد سمين أو إقالة هنا وتعيين هناك لذر الرماد فلا طائل منها"

و كان بلاغ للديوان الملكي أكد أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.