حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة ﻿

قصة مثيرة وغامضة تعرض لها مواطن إماراتي يدعى ''خ أ'' على يد مغنية مغربية تغني في كباري مشهور بمدينة طنجة ابنة مدينة سلا التي سلبت أموال زوجها الإماراتي وطلبت منه الطلاق بعد ذلك، قبل أن يحفظ الملف

شوف تيفي

قصة مثيرة وغامضة تعرض لها مواطن إماراتي يدعى "خ أ" على يد مغنية مغربية تغني في كباري مشهور بمدينة طنجة ابنة مدينة سلا التي سلبت أموال زوجها الإماراتي وطلبت منه الطلاق بعد ذلك، قبل أن يحفظ الملف بطريقة غامضة حسب قول المدعي.



وفي تفاصيل الزواج المثير والطلاق المعلق، قال مصدر جيد الاطلاع أن الفنانة المذكورة جاءت من أجل العمل داخل الإمارات وبعد أن تم طردها من الشغل هناك تدخل الزوج المفترض وتكلف بإقامة المغنية "ن" في فندق لأربعة شهور، مضيفا أنه بعد ذلك نسجت علاقة حب بين الاثنين واختارا الزواج.

هذا الزواج الذي نزلا من أجله إلى المغرب لم تكتمل تفاصيله بعد أن طلب من المواطن الإماراتي عدد من الوثائق التي عاد من أجلها إلى الإمارات مرتين قبل أن يصدم بضرورة إحضار الموافقة لأن المواطن الإماراتي متزوج من مغربية وإماراتية التي قال مصدرنا أن الموافقة لا وجود لها في الإمارات.

لكن الحل الذي توصل له الطرفان هو الزواج خارج المغرب والإمارات وقادهم القدر إلى التايلاند حيث تزوجا بعقد إسلامي رسمي بموافقة الحكومة التايلاندية وتم تسجيله لدى المصالح الخارجية المغربية والإماراتية بعد ذلك.



الزوجان عاشا داخل عش الزوجية بالإمارات سنة ونصف قبل أن تقرر الزوجة المغربية الجديدة العودة إلى المغرب في رمضان على أن يلحق بها زوجها بعد العيد لإقامة حفل العرس في المغرب، حيث كان ينوي الزوج أن يكون العرس ضخما و أكد المصدر على أن الزوج الإماراتي كان بعد الزواج يرسل 5000 درهم إماراتي شهريا باسم والدة زوجته الفنانة التي منعها بعد الزواج من ممارسة الغناء في الملاهي والمراقص والفنادق المصنفة.



الصدمة هي بعد وصول الزوج الإماراتي إلى بيت والدة زوجته بسلا، للحضور لحفل الزفاف المفترض، لكنه صدم بعدم وجود أي حفل زفاف حيث طالبته زوجته الفنانة المغربية بالطلاق دون أسباب تذكر، وطردوه من البيت بالسب والشتم حسب قول المصدر.



الزوج لم يتحمل هذه الصدمة حيث اعتبر نفسه ضحية نصب واحتيال بعدما وصلت الأموال التي كان يبعثها إلى ما يقارب 70 مليون سنتيم، حيث طالب الزوج أمام هذا الموقف الصادم باسترجاع كل أمواله ما دامت الزوجة هي من تطلب الطلاق، لكن أسرة المغنية رفضت ذلك، ما جعل المواطن الإماراتي يقدم شكاية في الموضوع بمدينة طنجة حيث تشتغل الزوجة الفنانة بأحد فنادق المدينة، وحلت معه المصالح الأمنية إلى الفندق وتم التأكد من أن الزوجة تشتغل هناك بالفعل، قبل أن يتفاجأ بحفظ الملف حسب قوله .



الظروف قادت المواطن "خ.أ" إلى الرباط لوضع شكاية أخرى بتهمة الخيانة الزوجية والنصب والاحتيال وتوكيل محامي مغربي معروف بتتبع مسطرة القضية، حيث أخذت من المواطن الإماراتي هذه القضية المكوث في المغرب سنة ونصف تاركا أشغاله بالإمارات، قبل أن يسافر إليها مرة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه فور وصوله إلى بلده تم الاتصال به من طرف المحامي المغربي للعودة للمغرب من أجل وضع شكايات في الموضوع بحكم أنه الزوج، في الوقت الذي رفض فيه المحامي القيام بباقي الإجراءات ليخبر موكله أنه فسخ عقده مع السفارة الإماراتية ليحيل ملفه عليها.

وكان الزوج حسب المصدر ذاته يقوم بكل الأساليب الإيجابية للصلح وطلب أكثر من مرة من زوجته اللحاق به بالإمارات من أجل إنهاء الخلاف، لكنها مازالت ترفض وتطلب الطلاق.

وحسب قول المصدر ذاته فإن الزوج سبق له أن تعرض إلى النصب بعد أن كانت زوجته تطلب منه 14 مليون من أجل القيام بعملية جراحية على مستوى الرجل، قبل أن يكتشف أنها لم تقم بأي عملية تذكر وسلبت منه المبلغ بتعاون مع ممرضة قريبة إلى أسرة زوجته، والتي كانت تطالب الزوجة بضرورة الخضوع للعملية أمام زوجها.

من جهة أخرى وفي اتصال مع الزوج الضحية المفترض أكد ل"شوف تيفي" كل هذه المعطيات بالدليل والوثائق كاشفا عن قضية مثيرة فطن لها الزوج، رواها حصريا ل"شوف تيفي".

وفي تفاصيل هذه القضية قال الزوج إنه اكتشف في أول نزوله لبيت زوجته بسلا وجود شاب بالمنزل، وعندما سأل زوجته المغنية قالت أن الشاب يتيم وأن أمها ربته وهي من تتكفل بمصاريفه .



الشاب نفسه اتصل بعد ذلك بالزوج الإماراتي عبر الفيسبوك حيث سأله عن علاقته بالمغنية المغربية فقال له إنها زوجته، لكن الزوج صدم لما صرح له الشاب أنه خطيب الفنانة وأن الأخيرة قالت للشاب خطيبها المفترض أن الإماراتي يشتغل لديها في الإمارات وهو في الحقيقة زوجها بعقد شرعي كما يقول قبل أن يرسل له الخطيب المفترض صورة مع المغنية



ويطالب المواطن الإماراتي المذكور في الوقت الحالي بأن يأخذ القانون مجراه فقط، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية في الإمارات وينتظر الحكم الأخير لتسجيله لدى المصالح الخارجية المغربية.