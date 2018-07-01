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لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 22:01 لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية | بوليتيك
لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية
لم تكن الحسابات المالية لمحمد بوسعيد مضبوطة على إيقاع ما اشتهاه اقتصادنا الوطني من نمو وتنمية، ليتضح ضعف أدائه كوزير داخل حكومة سعد الدين العثماني، كما اتضح ضعف أربعة وزراء آخرين قبله في تدبير

شوف تيفي

لم تكن الحسابات المالية لمحمد بوسعيد مضبوطة على إيقاع ما اشتهاه اقتصادنا الوطني من نمو وتنمية، ليتضح ضعف أدائه كوزير داخل حكومة سعد الدين العثماني، كما اتضح ضعف أربعة وزراء آخرين قبله في تدبير مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، فكان مصيرهم جميعا الخروج من البيت الحكومي بقرار ملكي اختزن في عمقه، حِرْص أعلى سلطة في البلاد على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد.

مصادر "شوف تيفي" اعتبرت أن زلزال عيد العرش الذي أسقط محمد بوسعيد من برج وزارة الإقتصاد والمالية، والذي يعد ثاني الزلازل السياسية التي ضربت حكومة العثماني في أقل من سنتين، لا علاقة له بالحزب الذي يمارس مهامه بشكل اعتيادي داخل تركيبة الأغلبية الحكومية، بل يرتبط فقط، تضيف المصادر ذاتها، بشخص بوسعيد الذي تمت محاسبته سياسيا على ضعف أدائه وعدم تحمله لمسؤوليته الوزارية ، مؤكدة أن الوزير الذي أحدث ضجة كبرى بوصفه للمغاربة ب "المداويخ"، قد فشل في جلب التمويلات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة ببلادنا، كما عجز عن استقطاب الإستثمار المطلوب لتحريك عجلة الإقتصاد الذي يقع تحت نفوذه، في الوقت الذي استنزفت وزارته، باعتبارها صنبور المالية العمومية، عشرات المليارات من الدراهم في نفقات غير مجدية وتفتقد للنجاعة والتوازن الترابي الكفيل بخلق التنمية المندمجة وتقليص اختلالات الفوارق الجهوية، تبرز مصادرنا.

يأتي ذلك بعدما خرج قضاة جطو بتقرير أسود رفعوه إلى الملك يوم الأحد الماضي على هامش الذكرى 19 لعيد العرش، حيث توقف المجلس الأعلى للحسابات في ثنايا هذا التقرير عند حزمة من الإختلالات التي عرفتها المالية العمومية، والتي وضعت محمد بوسعيد في قفص الإتهام الذي يستوجب المحاسبة السياسية والإعفاء، وهي الإشكالات التي تفاعل معها الملك بإصدار قرار يقضي بإنهاء مهام الوزير التجمعي الذي سبق له قبل الإلتحاق بالسفينة الحكومية في النسخة الثانية لحكومة بنكيران،بعد أن شغل منصب والي على جهتين كبيرتين هما سوس ماسة والدار البيضاء سطات.

كما يذكر أن تقرير جطو توقف أيضاً عند إشكالية تصاعد الدين العمومي للدولة وارتقائه إلى مستويات مقلقة وغير مسبوقة في عهد إشراف بوسعيد على وزارة الإقتصاد والمالية، كما أثار أزمة ارتفاع مبالغ متأخرات الدولة المستحقة لفائدة نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وغير ذلك من المعيقات التي أحدثت الزلزال الثاني من نوعه في زمن قصير، يرى عدد من المراقبين أنه لن يكون الأخير في عهد الحكومة الحالية التي يبدو أن زلازل أخرى تنتظرها في الأفق المنظور.

تجدر الإشارة أن إعفاء الملك لمحمد بوسعيد من منصب وزير الإقتصاد والمالية، جاء تفعيلا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وهو القرار الذي تم اتخاذه بعد استشارة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفق ما تأكد في مضمون بلاغ صادر عن الديوان الملكي، حيث أكد هذا الأخير أن قرار الإعفاء يأتي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك على تطبيقه على كافة المسؤولين مهما ارتفعت درجاتهم.

‫شوف تيفي

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بوسعيد وزارة الإقتصاد المالية العثماني شوف تيفي

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