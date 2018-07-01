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الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 20:56 الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود | دولي
الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المفوضية على استعداد لزيادة التمويل لإسبانيا والمغرب لمساعدتهما في التعامل مع زيادة الهجرة عبر غرب البحر المتوسط برغم أن الميزانية محدودة.

شوف تيفي: (و.م.ع)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن المفوضية على استعداد لزيادة التمويل لإسبانيا والمغرب لمساعدتهما في التعامل مع زيادة الهجرة عبر غرب البحر المتوسط برغم أن الميزانية محدودة.

وبعد شهرين من توليه السلطة تدخل رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيث في أزمة الهجرة في أوروبا، وعرض استضافة مئات اللاجئين الذين جرى إنقاذهم في البحر، بعد أن رفضت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استقبالهم.

ونشر يونكر اليوم الأربعاء في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، نسخة من رسالة أبلغ فيها سانتشيث بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة الدعم المالي لإسبانيا وكذلك المغرب.

ويفصل بين البلدين ممر مائي ضيق بينما يشترك جيبا سبتة ومليلية، الخاضعان لإسبانيا، في حدود برية مع المغرب.

وكتب يونكر دون الخوض في التفاصيل أنه رغم أن تمويل الاتحاد الأوروبي لشمال أفريقيا محدود ''بمجرد أن يتوفر التمويل اللازم لهذا البرنامج فسيشهد زيادة جديدة خلال هذا العام وعام 2019''.

وتتوقع مدريد أن تنفق 30 مليون يورو في المراحل الأولى من وصول المهاجرين وقال يونكر إنه يتعامل مع طلب مساعدات طارئة من شرطة الحدود على أنه أولوية.

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شوف تيفي المغرب الاتحاد الأوروبي إسبانيا الهجرة التمويل محدود

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