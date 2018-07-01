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مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية | دولي

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية | دولي

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية

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مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 20:43 مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية | دولي
مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية
قُتل متظاهر على الأقل بالرصاص في هراري في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار للمعارضة يتهمون اللجنة الانتخابية بالتزوير بعدما أعلنت فوز الحزب الذي يحكم البلاد منذ 1980 بالغالبية المطلقة في البرلمان.

شوف تيفي: وكالات

قُتل متظاهر على الأقل بالرصاص في هراري في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار للمعارضة يتهمون اللجنة الانتخابية بالتزوير بعدما أعلنت فوز الحزب الذي يحكم البلاد منذ 1980 بالغالبية المطلقة في البرلمان.

وقضى رجل أصيب برصاص حي أطلقه عسكري، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه وفق مصور وكالة فرانس برس. وفي وقت سابق، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق حشد تجمع إمام المقر المؤقت للجنة الانتخابية. ورد المتجمعون على الشرطيين برشقهم بالحجارة.

وقال بيريدج تاكانديسا (43 عاما) ''لا نريد جنودا في الشارع. لن يدفعونا إلى الصمت ببنادقهم''.

وَقد أقيمت حواجز في المدينة باستخدام كتل إسمنت وحجارة. وأغلقت شرطة مكافحة الشغب بعد ظهر اليوم، الطريق المؤدية إلى مقر اكبر أحزاب المعارضة، حركة التغيير الديموقراطي، فيما جالت سيارات عسكرية في المدينة.

وكان قد أعلن الرئيس ايمرسون منانغاغوا يوم الجمعة الماضي، الذي خلف روبرت موغابي في نوفمبر، انه يحمل المعارضة ''مسؤولية'' أي خسائر في الأرواح خلال التظاهرات.

وقال ''نحمل حركة التغيير الديموقراطي مسؤولية تعكير السلام الوطني. وبالطريقة نفسها، نحمل الحزب وقيادته مسؤولية اي وفاة او جريح او تدمير للممتلكات خلال أعمال العنف السياسي هذه''.

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شوف تيفي المغرب مواجهات دامية زيمبابوي إعلان الحزب الحاكم الانتخابات التشريعية

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