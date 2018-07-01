أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم ﻿

لفظت أمواج بحر الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، اليوم الأربعاء كميات كبيرة من أسماك ''السردين'' في سابقة من نوعها، وخلف الحادث ذهول عدد من المواطنين الذين تحلقوا حول الأسماك قصد تجميعها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظت أمواج بحر الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، اليوم الأربعاء كميات كبيرة من أسماك ''السردين'' في سابقة من نوعها، وخلف الحادث ذهول عدد من المواطنين الذين تحلقوا حول الأسماك قصد تجميعها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الكميات التي رمت بها أمواج البحر على الشاطئ تقدر بالأطنان، الشيء الذي يرجح وفق المصادر أن تكون مصابة بمرض معين عجل بنفوقها بهذا الشكل المهول والغريب.

واستنفر الحادث عددا كبيرا من المواطنين الذين هرعوا لعين المكان، وانخرطوا في عملية تجميع الأسماك قصد إعادة بيعها في الأسواق المحلية.

ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمصالح البيطرية والصحية، بعين المكان من أجل إخلاء الشاطئ وتطويقه لمنع المواطنين من تهريب هذه الأسماك، والتي تحوم الشكوك حول جودتها وسلامتها وقابليتها للاستهلاك، بينما تم فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات الواقعة المثيرة.