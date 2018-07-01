 أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة | حوادث و حقوق

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية | بوليتيك

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـالمهزلة | مجتمع

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـ''المهزلة''

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود | دولي

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية | دولي

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية | دولي

مواجهات دامــية في زيمبابوي بعد نتائج الانتخابات التشريعية

أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم | مجتمع

أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم

أزمة لارام تُلغي 100 رحلة خلال أسبوعين | مجتمع

أزمة لارام تُلغي 100 رحلة خلال أسبوعين

الجزائر تنفق الملايير في سباق التسلح | دولي

الجزائر تنفق الملايير في سباق التسلح

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 20:12 أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم | مجتمع
أطنان كبيرة من أسماك السردين لفظها البحر تكتسح الشاطئ الأبيض بكلميم
لفظت أمواج بحر الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، اليوم الأربعاء كميات كبيرة من أسماك ''السردين'' في سابقة من نوعها، وخلف الحادث ذهول عدد من المواطنين الذين تحلقوا حول الأسماك قصد تجميعها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظت أمواج بحر الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، اليوم الأربعاء كميات كبيرة من أسماك ''السردين'' في سابقة من نوعها، وخلف الحادث ذهول عدد من المواطنين الذين تحلقوا حول الأسماك قصد تجميعها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الكميات التي رمت بها أمواج البحر على الشاطئ تقدر بالأطنان، الشيء الذي يرجح وفق المصادر أن تكون مصابة بمرض معين عجل بنفوقها بهذا الشكل المهول والغريب.

واستنفر الحادث عددا كبيرا من المواطنين الذين هرعوا لعين المكان، وانخرطوا في عملية تجميع الأسماك قصد إعادة بيعها في الأسواق المحلية.

ومن جانبها حلت عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمصالح البيطرية والصحية، بعين المكان من أجل إخلاء الشاطئ وتطويقه لمنع المواطنين من تهريب هذه الأسماك، والتي تحوم الشكوك حول جودتها وسلامتها وقابليتها للاستهلاك، بينما تم فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات الواقعة المثيرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كلميم شاطئ الأبيض يلفظ أطنان من الأسماك استنفار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـالمهزلة | مجتمع

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـ''المهزلة''

أزمة لارام تُلغي 100 رحلة خلال أسبوعين | مجتمع

أزمة لارام تُلغي 100 رحلة خلال أسبوعين

حملات أمنية مكثفة بمراكش لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها | مجتمع

حملات أمنية مكثفة بمراكش لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها

صورة شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة تثير إعجاب النشطاء | مجتمع

صورة شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة تثير إعجاب النشطاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــير و بالفيديو..شهادات صادمة لمرضى من أمام مستعجلات ابن رشد تؤكد فيديو السائحة الفرنسية..سيدنا كيهضر علينا و هاذ المسؤوليين كيضحكو علينا | بــووز
منذ 18 دقيقة

خطــير و بالفيديو..شهادات صادمة لمرضى من أمام مستعجلات ابن رشد تؤكد فيديو السائحة الفرنسية..سيدنا كيهضر علينا و هاذ المسؤوليين كيضحكو علينا

صــرخة مغربية مصابة بالسرطان من أمام مستعجلات ابن رشد..خرج ليا المرض فصدري و حيث معنديش باش ندير السكانير جراو عليــا | حالة خاصة

صــرخة مغربية مصابة بالسرطان من أمام مستعجلات ابن رشد..خرج ليا المرض فصدري و حيث معنديش باش ندير السكانير جراو عليــا

تفاصيل إقالة وزير الاقتصاد من حكومة العثماني بقرار ملكي | بــووز

تفاصيل إقالة وزير الاقتصاد من حكومة العثماني بقرار ملكي

مــؤلم...أول فيديو بعد غرق صياد في شاطئ السعادة بالبيضاء..انتظار وترقب الجثة | بــووز

مــؤلم...أول فيديو بعد غرق صياد في شاطئ السعادة بالبيضاء..انتظار وترقب الجثة

﻿

آخر المستجدات

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

حصري ومثير.. مغنية مغربية نصبات على راجلها الإماراتي ففلوس صحيحة

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية | بوليتيك

لهذه الأسباب تمت إقالة بوسعيد من وزارة الإقتصاد والمالية

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـالمهزلة | مجتمع

طلبة يصفون تأخر نتائج التكوين المهني بـ''المهزلة''

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود | دولي

الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب وإسبانيا بشأن الهجرة لكن التمويل محدود

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.