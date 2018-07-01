أزمة لارام تُلغي 100 رحلة خلال أسبوعين ﻿

لايبدو أن شركة الخطوط الملكية المغربية قد توصلت إلى حل مع الربابنة إذ لازالت الأزمة مستمرة مع توالي إلغاء عدد الرحلات الجوية التي بلغ عدد الملغاة منها 107 رحلة جوية أغلبها رحلات صوب الوجهات

شوف تيفي

لايبدو أن شركة الخطوط الملكية المغربية قد توصلت إلى حل مع الربابنة إذ لازالت الأزمة مستمرة مع توالي إلغاء عدد الرحلات الجوية التي بلغ عدد الملغاة منها 107 رحلة جوية أغلبها رحلات صوب الوجهات الأوروبية.

وحسب يومية المساء، في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن لارام أعلنت عن إلغاء سبع رحلات جوية من وإلى فرنسا والدانمارك والمغرب فيما أعلنت أيضا عن حصول اضطراب في 16 رحلة جوية تربط بين المغرب وبريطانيا والسنغال وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا إلى جانب رحلات جوية داخلية تربط بين مدن الدارالبيضاء وطنجة والدارالبيضاء وأكادير.

وإلى حدود يومه الأربعاء يكون إضراب ربابنة « لارام » قد أنهى أسبوعه الثاني دون التوصل إلى حل بينهم وبين الإدارة.