الجزائر تنفق الملايير في سباق التسلح ﻿

في سياق سباق التسلح مع دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، من المتوقع أن تنمو الصناعة الدفاعية الجزائرية من 10 ملايير دولار سنة 2019 إلى 11.9 مليار دولار بحلول سنة 2023، بمعدل سنوي يبلغ 4.31 في المائة.

شوف تيفي

في سياق سباق التسلح مع دول الجوار، وعلى رأسها المغرب، من المتوقع أن تنمو الصناعة الدفاعية الجزائرية من 10 ملايير دولار سنة 2019 إلى 11.9 مليار دولار بحلول سنة 2023، بمعدل سنوي يبلغ 4.31 في المائة.

وحسب جريدة ''أخبار اليوم''، الصادرة يوم غد الخميس، فإن هذه المعطيات جاءت في تقرير مفصل حول المنظومة الدفاعية الجزائرية، أنجزته حديثا المؤسسة الأمريكية ''ماركت ديفونص هاب''، وتتضمن معطيات مفصلة حول المنظومة العسكرية بالجارة الشرقية للمملكة، والتي تعتبر الدولة الأكثر إنفاقا على منظومتها الدفاعية بإفريقيا. التقرير سجل أن الإنفاق العسكري الكبير بالجزائر تدعمه صناعة النفط والغاز الطبيعي، وتغذيه التهديدات المتزايدة للإرهاب من ''القاعدة'' و''داعش'' بشمال إفريقيا، وعدم الاستقرار في ليبيا حاليا.