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الاتحاد الاشتراكي : الخطاب الملكي ''رسالة مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل''

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 19:33 الاتحاد الاشتراكي : الخطاب الملكي رسالة مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل | بوليتيك
الاتحاد الاشتراكي : الخطاب الملكي ''رسالة مفعمة بالأمل والثقة في المستقبل''
أشاد المكتب السياسي لحزب الوردة بالخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإحياء ذكرى عيد العرش بمدينة الحسيمة مؤخرا، باعتبار الرسائل القوية التي حملها و''المفعمة

شوف تيفي: مصطفى ضو

 أشاد المكتب السياسي لحزب الوردة بالخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإحياء ذكرى عيد العرش بمدينة الحسيمة مؤخرا، باعتبار الرسائل القوية التي حملها و''المفعمة بالأمل والثقة في المستقبل''، مضيفا أنها ''رسائل معبئة للإرادات الوطنية، ومجددة للعهد المتبادل من أجل الوحدة والتضامن والاستقرار''، ونبذ كل أشكال السلبية والعدمية الرامية إلى التيئيس وتبخيس المؤسسات''ومثمنا أيضا الإشادة الملكية بدور الأحزاب في التأطير والتعبير عن تطلعات المواطنين''.

 كما اعتبر بيان حزب الوردة أن مبادرة إحداث ''السجل الاجتماعي الموحد'' لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وإخراج ميثاقي الاستثمار واللا تمركز الإداري، من شأنها التأسيس '' لانتقال نحو نموذج تنموي جديد يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ التماسك الاجتماعي، ويعطي نفسا جديدا للمسار الديمقراطي'' مؤكدا ''انخراطه التام عبر تواجده في الواجهات الحكومية والبرلمانية والنقابية والإعلامية والمجتمعية بصفة عامة، في مواصلة مسار الإصلاح الشامل من أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية''.

 

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس الاتحاد الاشتراكي خطاب العرش

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