وزير الصحة يعين طبيبا ينتمي لنفس حزبه مديرا للمستشفى الإقليمي بإنزكان ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن مدير المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان الدكتور ''الرماني'' سيشغل منصب الدكتور ''علي بتعل'' الذي جرى إعفاؤه من مهامه على رأس إدارة المركب الاستشفائي الحسن الثاني

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن مدير المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان الدكتور ''الرماني'' سيشغل منصب الدكتور ''علي بتعل'' الذي جرى إعفاؤه من مهامه على رأس إدارة المركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المدير الجديد الذي من المنتظر أن يباشر مهامه بمستشفى أكادير كان يشتغل بمدينة كلميم قبل أن يتم إلحاقه بالمستشفى الإقليمي بإنزكان وعين كمدير وظل يتولى إدارة المؤسسة الصحية لمدة فاقت السنتين.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن يكون لإعفاء الدكتور ''علي بتعل'' وتعيين ''الرماني'' مكانه أهداف سياسية وحزبية خصوصا مع انتماء المعين الجديد على رأس إدارة مستشفى أكادير لنفس الحزب الذي ينتمي له وزير الصحة أنس الدكالي، والمتمثل في حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما يرجح بقوة وفق مصادرنا هذا المعطى، لاسيما أن قرار الإعفاء الصادر من الوزارة لا يتضمن أي أسباب للإعفاء.

ومن جانب آخر أبرزت مصادر ''شوف تيفي''، أن الدكتور ''البوحاحي'' سيحل محل ''الرماني'' كمدير للمستشفى الإقليمي بإنزكان بالنيابة بعدما كان يشغل منصب طبيب بذات المستشفى.