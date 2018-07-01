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صورة شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة تثير إعجاب النشطاء

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 18:58 صورة شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة تثير إعجاب النشطاء | مجتمع
صورة شرطي مغربي يرفض السلام على رئيس سبتة المحتلة تثير إعجاب النشطاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء صورة لشرطي مغربي بباب سبتة رفض السلام على خوان فيفاس رئيس مدينة سبتة المحتلة.

شوف تيفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء صورة لشرطي مغربي بباب سبتة رفض السلام على خوان فيفاس رئيس مدينة سبتة المحتلة.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس سبتة إلى الحدود رفقة رئيس حزب الشعب الإسباني الجديد بابلو كسكادو في إطار ملف الهجرة السرية.

وخلقت الصورة المتداولة ضجة واسعة، إذ أثارت صورة رفض الشرطي المغربي السلام على رئيس سبتة إعجاب نشطاء المواقع التواصلية.

جدير بالذكر، أنه تمكن أكثر من 600 مهاجر إفريقي من الوصول إلى سبتة المحتلة الخميس المنقضي بعد أن تسلقوا سياجين على الحدود مع المغرب وهاجم بعضهم عناصر الشرطة بمادة كيماوية وبراز.

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