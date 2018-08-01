عاجـــل: سقوط استاند حامل للأعلام بخنيفرة بسبب الرياح وإصابة سيدة على مستوى الرأس ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن وسط مدينة خنيفرة شهد بعد ظهر اليوم الأربعاء حادثة جد خطيرة تمثلت في سقوط استاتند حامل للأعلام.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن وسط مدينة خنيفرة شهد بعد ظهر اليوم الأربعاء حادثة جد خطيرة تمثلت في سقوط استاتند حامل للأعلام.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث جاء نظرا للرياح القوية والأمطار التي تشهدها المدينة حاليا، ما أسفر عن إصابة سيدة كانت مارة بجانب استاند حامل للأعلام.

الحادث أسفر عن إصابة السيدة بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة على متن سيارة الإسعاف التي حلت بعين المكان.

هذا وخلف الحادث ذعرا لدى المارة نظرا لخطورة الأمر إذ أنه ولولا الألطاف الإلهية لتحول الحادث إلى فاجعة.