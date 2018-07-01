بعد إعفاء الوزير بوسعيد..الملك محمد السادس يـتعامل مع جميع الأطراف بالتساوي ( محلل سياسي) ﻿

قال الباحث والمحلل السياسي محمد بودن، أن الملك محمد السادس مارس صلاحياته الدستورية طبقا للفصل 47، بعد إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للمالية ما يجعلنا أمام ثلاث استنتاجات أولية.

شوف تيفي:جمال الديابي

قال الباحث والمحلل السياسي محمد بودن، أن الملك محمد السادس مارس صلاحياته الدستورية طبقا للفصل 47، بعد إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للمالية ما يجعلنا أمام ثلاث استنتاجات أولية.

وأضاف المحلل السياسي، في تصريح هاتفي لـ"شوف تيفي" اليوم الأربعاء، أن إعفاء الوزير " جاء للتأكيد على ضرورة إعطاء نفس جديد لوزارة المالية التي تسهر على سير عمل مجموعة من الأشغال ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي تعرف مجموعة من الاختلالات التي رصدها مجلس جطو".

الاستنتاج الثاني هو أن هذا الإعفاء مرتبط بتصريحات بوسعيد السابقة للمغاربة، حين نعتهم بالمداويخ، وهو تصريح لا مسؤول ولا مبرر.

الاستنتاج الثالث، وهو إشارة إلى أن الإعفاءات ليست مقترنة بأحزاب دون أخرى أو شخصيات دون أخرى، حيث أن هذا الإعفاء يؤشر على التعامل مع جميع المسؤولين بالتساوي وأن الملك يقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، بالإضافة إلى أن الخطاب الملكي الذي جاء بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، أعطى حيزا كبيرا لتجديد النخب وضخ دماء جديدة في مجموعة من المؤسسات، وأن هذه الدعوة للتجديد ليست حبرا على ورق وإنما وجب تفعيلها.

وأكد محمد بودن أن "هذا الإعفاء الموصوف بالزلزال السياسي، وهو وصف لا أعتقد أنه مجرد بروباغاندا إعلامية أو وصفة جديدة للاستهلاك الإعلامي، ولكنه بالفعل ربط مباشر وواضح لسياسة القول بسياسة الفعل لدى الملك محمد السادس الذي أعاد تعريف المسؤولية العمومية، خاصة أنه سبق أن أعفى مجموعة من الفاعلين السياسين المقربين من دوائر الحكم، والخبر فاجأ أكبر المتشائمين."