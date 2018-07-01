وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن وزارة الصحة قد قامت بإعفاء مدير المركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير لأسباب مجهولة.

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن وزارة الصحة قد قامت بإعفاء مدير المركب الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فإن قرار إعفاء المدير جاء فيه أن الوزارة تعفي الدكتور "ع.ب" طبيب خارج الدرجة من مهامه كمدير للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير إداوتنان.

وزاد القرار ليضيف أنه سيتم تحرير محضر إنهاء المهام وسيوجه إلى مديرية الموارد البشرية قصد التسوية".

ورجحت مصادر "شوف تيفي"، أن يكون قرار الإعفاء راجع إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها أنس الدكالي للمستشفى قبل أيام قليلة، والتي اطلع من خلالها على السير العادي للخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أجنحة وأقطاب المستشفى ورافقت زيارته مجموعة من الشكاوي التي قدمتها عدة فعاليات مدنية وجمعوية له وعبرت بشكل واضح أمام مرأى ومسامعه عن استنكارها الشديد من الأوضاع المتردية التي يتخبط فيها المستشفى.

وعلاقة بذات الموضوع رأى آخرون أن الإعفاء قد يكون مرتبطا بحالات التعنيف التي شهدتها بعض أقسام المستشفى، إذ سجلت حالتان الأولى بعدما أقدم أحد الأطر الطبية على تعريض ممرضة لعنف لفظي وجسدي، ليتكرر نفس السيناريو بعد أسابيع قليلة فقط، حيث تعرضت إحدى المتدربات للتعنيف من طرف طبيب، وهو ما دفع مجموعة من الهيئات النقابية لتنظيم أشكال احتجاجية أمام إدارة المستشفى، وأتبعتها بإصدار بيانات استنكارية على خلفية هذه الاعتداءات المتتالية التي تطال أسرة الطب.