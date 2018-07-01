 تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء ﻿
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تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 16:44 تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء | ثقافة و فنون
تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء
شيعت ظهر اليوم الأربعاء جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير الذي تُوفي بحر الأسبوع الجاري نتيجة مرض عضال لم ينفع معه علاج، ووري جثمانه الثرى بمقبرة الغفران بالدارالبيضاء، عقب تأدية صلاة الجنازة

شوف تيفي

شيعت ظهر اليوم الأربعاء جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير الذي تُوفي بحر الأسبوع الجاري نتيجة مرض عضال لم ينفع معه علاج، ووري جثمانه الثرى بمقبرة الغفران بالدارالبيضاء، عقب تأدية صلاة الجنازة بمسجد الهدى بعين السبع.

وكان الراحل يحيى بوقدير قد خضع لعملية جراحية إلا أنها لم تكلل بنجاح.

و يُعتبر الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير كنزا مهما لفن « أحواش » حيث كان ينتمي إلى الرعيل الأول الذين أخذوا مشعل هذا الفن منذ الصغر، وساعد في إشعاعه وطنيا ودوليا ، وكان من بين الذين يدافعون عن الثقافة الأمازيغية من خلال كلماته وألحانه وأشعاره.

الراحل كان خير سفير للثراث الأمازيغي عبر العالم أعاد الاعتبار لفن أحواش على الصعيد الوطني و كان خير سفير لهذا النوع من فنون التراث الشعبي المغربي الأصيل على الصعيد العربي والعالمي.

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