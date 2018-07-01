السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا ﻿

في آخر مستجدات قضية ما بات يعرف ب ''حريك مستشارة البيجيدي''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات الولائية بمدينة أكادير وجهت رسالة استفسار لرئيس المجلس الجماعي لأورير تسائله فيها عن دواعي غياب

شوف تيفي:أكادير

في آخر مستجدات قضية ما بات يعرف ب ''حريك مستشارة البيجيدي''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات الولائية بمدينة أكادير وجهت رسالة استفسار لرئيس المجلس الجماعي لأورير تسائله فيها عن دواعي غياب المستشارة الجماعية عن دورات المجلس لأكثر من 3 مرات، وسر تواجدها بالديار الفرنسية طيلة هذه المدة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المصالح الولائية تتجه نحو عزل المستشارة الجماعية التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية المشكل لفريق المعارضة بمجلس ''أورير'' بقوة القانون، إذ سيتم تفعيل السلطة الرقابية والقاضية بعزل أي عضو يغيب عن دورات المجلس الجماعي لثلاث مرات متتالية دون وجود أي مبرر لغيابه.

يشار أن مستشارة تنتمي لحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة ''أورير'' غادرت أرض الوطن منذ فبراير الماضي في رحلة سياحية وأثارت موجة من ردود الفعل، بعدما اختارت البقاء بالأراضي بالرغم من انقضاء مدة التأشيرة الممنوحة لها.