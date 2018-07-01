 السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه | بوليتيك

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه

تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء | ثقافة و فنون

تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء

السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا | بوليتيك

السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا

عــاجل:وفاة صــياد بعد انقلاب قارب صيد بشاطئ عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:وفاة صــياد بعد انقلاب قارب صيد بشاطئ عين السبع بالبيضاء

عـــاجل:أول زلزال بعد خطاب العرش..الملك محمد السادس يقيل وزير الاقتصاد | بوليتيك

عـــاجل:أول زلزال بعد خطاب العرش..الملك محمد السادس يقيل وزير الاقتصاد

تعيين 2044 من خريجي مراكز التكوين برسم سنة 2018 بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية | مجتمع

تعيين 2044 من خريجي مراكز التكوين برسم سنة 2018 بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية

مُطــالبة بوتفليقة بتضحية إضافية ليكون رئيسا للجزائر مرة أخــرى في 2019 | دولي

مُطــالبة بوتفليقة بتضحية إضافية ليكون رئيسا للجزائر مرة أخــرى في 2019

انفــراد.. إدارة مستشفى ابن رشد تفتح تحقيقا بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية | مجتمع

انفــراد.. إدارة مستشفى ابن رشد تفتح تحقيقا بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 16:30 السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا | بوليتيك
السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا
في آخر مستجدات قضية ما بات يعرف ب ''حريك مستشارة البيجيدي''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات الولائية بمدينة أكادير وجهت رسالة استفسار لرئيس المجلس الجماعي لأورير تسائله فيها عن دواعي غياب

شوف تيفي:أكادير

في آخر مستجدات قضية ما بات يعرف ب ''حريك مستشارة البيجيدي''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات الولائية بمدينة أكادير وجهت رسالة استفسار لرئيس المجلس الجماعي لأورير تسائله فيها عن دواعي غياب المستشارة الجماعية عن دورات المجلس لأكثر من 3 مرات، وسر تواجدها بالديار الفرنسية طيلة هذه المدة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المصالح الولائية تتجه نحو عزل المستشارة الجماعية التي تنتمي لحزب العدالة والتنمية المشكل لفريق المعارضة بمجلس ''أورير'' بقوة القانون، إذ سيتم تفعيل السلطة الرقابية والقاضية بعزل أي عضو يغيب عن دورات المجلس الجماعي لثلاث مرات متتالية دون وجود أي مبرر لغيابه.

يشار أن مستشارة تنتمي لحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة ''أورير'' غادرت أرض الوطن منذ فبراير الماضي في رحلة سياحية وأثارت موجة من ردود الفعل، بعدما اختارت البقاء بالأراضي بالرغم من انقضاء مدة التأشيرة الممنوحة لها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير المصالح الولائية مستشارة جماعية البيجيدي الحريك تختفي عن الأنظار الديار الفرنسية تدخل على خط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه | بوليتيك

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه

عـــاجل:أول زلزال بعد خطاب العرش..الملك محمد السادس يقيل وزير الاقتصاد | بوليتيك

عـــاجل:أول زلزال بعد خطاب العرش..الملك محمد السادس يقيل وزير الاقتصاد

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال | بوليتيك

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال

استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز | بوليتيك

استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو التبوريشة من مطار محمد الخامس ..أكبر حاج مغربي غادي يْحج مع مراتو بلا قرعة | خارج البلاطو
منذ 34 دقيقة

فيديو التبوريشة من مطار محمد الخامس ..أكبر حاج مغربي غادي يْحج مع مراتو بلا قرعة

بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان‎

السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث | قنوات أخرى

السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث

تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو | خارج البلاطو

تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو

﻿

آخر المستجدات

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

وزارة أنس الدكالي تعفي مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من مهامه

تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء | ثقافة و فنون

تشييع جنازة الفنان الأمازيغي يحيى بوقدير ودفنه بمقبرة الغفران بالبيضاء

السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا | بوليتيك

السلطات الولائية بأكادير تدخل على خط ملف سفر مستشارة بالبيجيدي لفرنسا

عــاجل:وفاة صــياد بعد انقلاب قارب صيد بشاطئ عين السبع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:وفاة صــياد بعد انقلاب قارب صيد بشاطئ عين السبع بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.