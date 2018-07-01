تعيين 2044 من خريجي مراكز التكوين برسم سنة 2018 بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ﻿

أسفرت نتائج تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم وخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي وخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن

شـــوف تيفي:

أسفرت نتائج تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم وخريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي وخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2018، عن تعيين ما مجموعه 2044 خريجة وخريجا بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -، اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الخريجين يتوزعون بين مركز تكوين مفتشي التعليم (169 بالنسبة للتعليم الابتدائي و126 بالنسبة للتعليم الثانوي، و05 بالنسبة للمصالح المادية والمالية)، وبين مركز التوجيه والتخطيط التربوي (88 بالنسبة للتخطيط التربوي و29 بالنسبة للتوجيه التربوي)، إضافة إلى 1627 خريجا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

ودعت الوزارة المعنيات والمعنيين بالأمر إلى الاتصال بالأكاديميات والمديريات الإقليمية التي تم تعيينهم بها من أجل تتبع الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتعيينهم.

وأعلنت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، موضحة أنه على كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم تعيينه بها، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون في إرسالية واحدة إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قبل 03 شتنبر 2018.