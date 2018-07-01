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مُطــالبة بوتفليقة بتضحية إضافية ليكون رئيسا للجزائر مرة أخــرى في 2019

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 15:42 مُطــالبة بوتفليقة بتضحية إضافية ليكون رئيسا للجزائر مرة أخــرى في 2019 | دولي
مُطــالبة بوتفليقة بتضحية إضافية ليكون رئيسا للجزائر مرة أخــرى في 2019
يبدو أن قدر رئيس الجارة الشرقية عبد العزيز بوتفليقة هو البقاء على كرسي الرئاسة من المهد إلى اللحد، يأتي ذلك بعدما ناشد التحالف الرئاسي بالجزائر الرئيس المريض للترشح لمدة رئاسية خامسة ولم لا سادسة

شوف تيفي: مصطفى ضو

يبدو أن قدر رئيس الجارة الشرقية عبد العزيز بوتفليقة هو البقاء على كرسي الرئاسة من المهد إلى اللحد، يأتي ذلك بعدما ناشد التحالف الرئاسي بالجزائر الرئيس المريض للترشح لمدة رئاسية خامسة ولم لا سادسة وسابعة وثامنة حتى يقضي نحبه في انتظار أن تنجب الجزائر رئيسا من طينة الزعيم الخالد بوتفليقة .

الخبر أوردته جريدة العلم المغربية لسان حال حزب الاستقلال، يومه الأربعاء، حيث دعا كل من أحمد أويحيى الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحليفه الرئيسي في الأغلبية الرئاسية جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الرئيس بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة، مطالبين إياه بـ ''تضحية إضافية'' ليكون على ''كرسي الرئاسة المتحرك'' في انتخابات 2019.

التصريح جاء عقب لقاء أويحي بولد عباس لوسائل الإعلام أول أمس الاثنين بالعاصمة الجزائرية، موضحين أنهما سيعملان سويا يدا في يد لمساندة الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2019 المقبلة، حيث سيكون ''مرشحهما المشترك''.

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شوف تيفي المغرب الجزائر انتخابات رئاسية بوتفليقة أويحي ولد عباس

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