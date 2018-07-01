موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مع رياح قوية (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة حرارة مع رياح قوية (الشركي) مرتقبة ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و48 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 45 و 48 درجة اليوم الأربعاء بطاطا وما بين 40 و44 درجة بأسا الزاك والرشيدية وتارودانت وزاكورة والعراش ، ووزان وشفشاون وتاونات ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات وخنيفرة وبني ملال والفقيه بنصالح والرحامنة وقلعة السراغنة.

كما يرتقب أن تتأرجح درجات الحرارة القصوى، غدا الخميس، ما بين 44 و48 درجة في كل من العرائش والقنيطرة، وما بين 44 و47 درجة بوزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتازة وزاكورة والرشيدية وتارودانت والرحامنة وقلعة السراغنة والفقيه بنصالح وبني ملال والخميسات، وما بين 39 و44 درجة بمراكش وفاس ومكناس وخريبكة والصخيرات-تمارة والرباط-سلا وبرشيد ومولاي يعقوب والحاجب وتاونات وسطات وخنيفرة وبنسليمان.

وحسب مديرية الأرصاد الجوية، ستتراوح درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ما بين 43 و45 درجة في كل من طاطا وزاكورة وما بين 39 و42 درجة بالرشيدية وسيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش والقنيطرة ووزان وتاونات ومولاي يعقةب وفاس ومكناس وصفرو والحاجب والخميسات وخريبكة وخنيفرة وسطات والفيه بنصالح وبني ملال وأزيلال وقلعة السراغنة.

وتتوقع المديرية هبوب رياح قوية من القطاع الشرقي مابين 65 و90 كلم في الساعة بكل من أقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالة بعد الزوال وإلى غاية يوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحا.

وستهم عواصف رعدية ورياح قويةاليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر، كلا من الحوز وأزيلال والرحامنة ومراكش وإفران وميدلت وبني ملال وخريبكة وتاوريرت وبولمان وخنيفرة .