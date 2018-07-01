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انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية | مجتمع

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انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 13:42 انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية | مجتمع
انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية
ساعات بعد تداول فيديو صادم يفضــح واقع مستشفى ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء، علمت ''شـوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن إدارة المستشفى وجهت إنذارا لحراس الأمن الخاصين الذين لم يمنعوا حسب ذات المصادر

شـــوف تيفي:

ساعات بعد تداول فيديو صادم يفضــح واقع مستشفى ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء، علمت "شـوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن إدارة المستشفى وجهت إنذارا لحراس الأمن الخاصين الذين لم يمنعوا حسب ذات المصادر السائحة الأجنبية من تصوير الفيديو.

وكشفت مصادرنا، أنه تم توقيف 4 حراس أمن خاصين من مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء في الوقت الذي من المفروض أن تتدخل الوزارة الوصية وتــحاسب المسؤولين على ترك أكبر مستعجلات بالدارالبيضاء تعيش على وقع هذه الحالة الكارثية.

ومــعلوم أن سائحة فرنسية فجرت فضيحة من العيار الثقيل عندما صورت فيديو بكاميرا هاتفها النقال عرت من خلاله الواقع المرير الذي تعيشه على وقعه مستعجلات ابن رشد 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب كارثة وزارة وصية مستشفى ابن رشد

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