بعد وفاة ودفن أم التوائم الأربعة أسرتها تتهم أطباء المستشفى بمراكش ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن الزوجة الشابة البالغة من العمر قيد حياتها 37 سنة، التي توفيت رفقة رضيعها أول أمس الإثنين بعد وضعها لأربعة توائم بمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش يوم الأحد الماضي ،

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن الزوجة الشابة البالغة من العمر قيد حياتها 37 سنة، التي توفيت رفقة رضيعها أول أمس الإثنين بعد وضعها لأربعة توائم بمستشفى محمد السادس بمدينة مراكش يوم الأحد الماضي ، قد تم دفنها يوم أمس الثلاثاء هي ورضيعها الحديث الولادة بمقبرة أولاد عبد الحق-جماعة الفرايطة إقليم قلعة سراغنة .

وأضاف ذات المصدر أن المتوفاة بعد وضعها لمواليدها الأربعة يوم الأحد الماضي، زارتها أسرتها إلا أنه وبعد مرور 24 ساعة، تفاجؤوا بخبر وفاتها، مشيرا إلى أن إدارة المستشفى أبلغتهم أن نزيفا كان السبب الرئيسي للوفاة.

واتهمت أسرة المتوفاة، مستشفى محمد السادس بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة الشابة التي تركت وراءها أربعة رضع.