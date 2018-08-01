 إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء ﻿
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إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 12:52 إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء | حوادث و حقوق
إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء من القبض على لصين في الثلاثينيات من العمر شخص منهما ملقب بـ « ولد عيشة ».

شوف تيفي

 

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء من القبض على لصين في الثلاثينيات من العمر شخص منهما ملقب بـ « ولد عيشة ».

ووفق ما كشفت عنه مصادر موثوق بها لقناة شوف تيفي، فإن اللصين يتربصان بالضحايا ويترصدانهم فوق دراجتهم النارية ويعتديان عليهم بغرض سلبهم دراجتهم النارية لاستعمالها في عمليات سرقة أخرى.

وأَضافت مصادرنا، أن الموقوفين وبعد قيامهما بسرقة ممتلكات الغير، يغيران الدراجة النارية بأخرى وبنفس الطريقة وذلك لإبعاد الشبهات عنهما.

وكان الشابان قد اعتديا بحر الأسبوع الجاري على شخص يمتطي دراجته النارية في مكان خال، حيث أصاباه بواسطة عصى على مستوى الرأس أسفر عن كسر على مستوى الفخذ و أدخلته في غيبوبة .

ولحسن حظ الضحية، كانت فرقة من الدراجين تابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة تتجول في المنطقة المذكورة، حيث ألقت القبض على الشخصين وأحالتهما على المصلحة القضائية التابعة لنفس المنطقة.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي عصابة سيدي البرنوصي المغرب

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