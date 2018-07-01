تفاعلا مع فيديو ''شوف تيفي'' .. صناعة رجل اصطناعية للطفل الرجاوي عبد الصمد ﻿

تفاعلا مع الفيديو الذي نشرته قناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الثلاثاء لعبد الصمد، الطفل الرجاوي مبثور الرجل، قام أحد المحسنين بالتكفل بحالة المشجع الرجاوي الصغير.

شوف سبور

تفاعلا مع الفيديو الذي نشرته قناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الثلاثاء لعبد الصمد، الطفل الرجاوي مبثور الرجل، قام أحد المحسنين بالتكفل بحالة المشجع الرجاوي الصغير.

وبهذا الخصوص، تمت صناعة رجل اصطناعية من جودة عالية لمساعدة هذا الرجاوي الصغير على تجاوز محنة الإعاقة.

وكان اللاعب عصام الراقي قد نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة يعبر من خلالها عن حزنه وأيضا بافتخاره بالطفل الرجاوي إذ على الرغم من إعاقته إلا أنه لم يتوقف عن تشجيع فريقه المفضل، كما طالب الراقي المحسنين بمساعدته .

هذا وكانت صورة الطفل المذكور قد تم تداولها على نطاق واسع عبر الصفحات الفيسبوكية وهو يحمل قميص عصام الراقي خلال لقاء الرجاء وأسيك ميموزا الإيفواري والتي انتهت بفوز النسور بأربعة أهداف لصفر.