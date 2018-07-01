 استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال | بوليتيك

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال

حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث | حوادث و حقوق

حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث

انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية | مجتمع

انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية

بعد وفاة ودفن أم التوائم الأربعة أسرتها تتهم أطباء المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق

بعد وفاة ودفن أم التوائم الأربعة أسرتها تتهم أطباء المستشفى بمراكش

إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء

تفاعلا مع فيديو شوف تيفي .. صناعة رجل اصطناعية للطفل الرجاوي عبد الصمد | مجتمع

تفاعلا مع فيديو ''شوف تيفي'' .. صناعة رجل اصطناعية للطفل الرجاوي عبد الصمد

استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز | بوليتيك

استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز

رصد أزيد من 9700 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم | اقتصاد

رصد أزيد من 9700 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 11:26 استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز | بوليتيك
استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز
ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس لتنزيل خطاب العرش، باشروا يوم أمس الثلاثاء صباحا اجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها وذلك

شوف تيفي

 

ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس لتنزيل خطاب العرش، باشروا يوم أمس الثلاثاء صباحا اجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها وذلك لوضع خطة عمل عاجلة لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي في أقرب الآجال.

وبحسب ما أوردته صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء فإن بعض النصوص القانونية أضحت جاهزة من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري غير أن الحكومة تأخرت في المصادقة عليه في انتظار تعديل بعض النصوص القانونية المرتبطة به، وتتجه الحكومة نحو تسريع المصادقة على هذا النص في أقرب الآجال دون انتظار التعديلات التي قد تشمل نصوصا أخرى بعدما حدد الملك نهاية شهر أكتوبر كأجل لإخراجه.

وفي المقابل وبحسب نفس المصدر فحكومة سعد الدين العثماني حسمت في مضامين إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بحيث تقرر المصادقة على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه أيضا إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثماريوم غد الخميس، هذا النص قام بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وأضحى الوالي طبقا لمشروع القانون رئيسا للمجلس الإداري بينما سيتم تكليف مدراء عامين بتسيير هذه المؤسسات.

وجاء النص الجديد بمقتضيات من شأنها أن تبسط المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار، وهكذا سيتم على مستوى الشباك الوحيد معالجة ملفات الاستثمار بشكل مندمج منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات في تعاون بين الإدارات والهيئات العمومية المعنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الحكومة النصوص القانونية خطة عمل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال | بوليتيك

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال

دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | بوليتيك

دونالد ترامب يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان | بوليتيك

بالفيديو..الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها | بوليتيك

البييجديون ينفون ما يروج حول استقالة 200 عضو من إقليمية اشتوكة أيت باها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان‎ | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان‎

السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث | قنوات أخرى

السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث

تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو | خارج البلاطو

تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو

بالفيديو..ولاية أمن بني ملال تكرم أبناءها الحاصلين على الباكالوريا بمعدلات ممتازة | خارج البلاطو

بالفيديو..ولاية أمن بني ملال تكرم أبناءها الحاصلين على الباكالوريا بمعدلات ممتازة

﻿

آخر المستجدات

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع
منذ 32 دقيقة

موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال | بوليتيك

عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال

حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث | حوادث و حقوق

حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث

انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية | مجتمع

انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.