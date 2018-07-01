استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز ﻿

ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس لتنزيل خطاب العرش، باشروا يوم أمس الثلاثاء صباحا اجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها وذلك

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ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس لتنزيل خطاب العرش، باشروا يوم أمس الثلاثاء صباحا اجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها وذلك لوضع خطة عمل عاجلة لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي في أقرب الآجال.

وبحسب ما أوردته صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء فإن بعض النصوص القانونية أضحت جاهزة من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري غير أن الحكومة تأخرت في المصادقة عليه في انتظار تعديل بعض النصوص القانونية المرتبطة به، وتتجه الحكومة نحو تسريع المصادقة على هذا النص في أقرب الآجال دون انتظار التعديلات التي قد تشمل نصوصا أخرى بعدما حدد الملك نهاية شهر أكتوبر كأجل لإخراجه.

وفي المقابل وبحسب نفس المصدر فحكومة سعد الدين العثماني حسمت في مضامين إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بحيث تقرر المصادقة على مشروع القانون الذي سيتم بموجبه أيضا إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثماريوم غد الخميس، هذا النص قام بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وأضحى الوالي طبقا لمشروع القانون رئيسا للمجلس الإداري بينما سيتم تكليف مدراء عامين بتسيير هذه المؤسسات.

وجاء النص الجديد بمقتضيات من شأنها أن تبسط المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار، وهكذا سيتم على مستوى الشباك الوحيد معالجة ملفات الاستثمار بشكل مندمج منذ وضع الطلبات المتعلقة بها إلى غاية منح التراخيص والقرارات في تعاون بين الإدارات والهيئات العمومية المعنية.