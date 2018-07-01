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الهــاكا تُعاقب إذاعة مغربية بسبب ''البُـــــول''

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 10:39 الهــاكا تُعاقب إذاعة مغربية بسبب البُـــــول | صحافة
الهــاكا تُعاقب إذاعة مغربية بسبب ''البُـــــول''
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أخيرا قرارا يقضي بمعاقبة إحدى الإذاعات الخاصة، و توجيه إنذار إليها بسبب وصفة قدمها أحد ضيوفها إلى المستمعين تتضمن استخدام ''البول المخمر''.

شــوف تيفي:

 

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أخيرا قرارا يقضي بمعاقبة إحدى الإذاعات الخاصة، و توجيه إنذار إليها بسبب وصفة قدمها أحد ضيوفها إلى المستمعين تتضمن استخدام ''البول المخمر''.

الضيف الذي قدمته الإذاعة على أنه أخصائي في التغذية قدم لأحد المستمعين وصفة للعلاج من مرض الأورام الليفية، حث فيها على استعمال الطين الأخضر بعد تركه منقوعا في البول المخمر مدة 15 إلى 20 يوما، ثم استعمال عجين الطين الأخضر ضمادة توضع أسفل البطن.

الضيف نصح أيضا المتصل باستعمال كمية من الملح عبر وضعها في 40 لترا من الماء ''و كتجلس عليه و تخليه يدخل معها'' وصفة اعتبرتها الهاكا تحريضا على سلوك يضر بالصحة و السلامة.

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شـــوف تيفي المغرب الهاكا وصفة

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